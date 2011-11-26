عملیات اجرایی ایستگاه راه آهن همدان - تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مساحت ایستگاه همدان 117 هکتار و ساختمان اصلی ایستگاه هفت هزار و 495 مترمربع است.

براساس اعلام مسئولان، نوع ایستگاه تشکیلاتی و مبلغ مورد نیاز برای ساخت ایستگاه 370 میلیارد ریال تومان است.

راه آهن تهران - همدان - سنندج 418 کیلومتر طول دارد و از این میزان راه آهن تهران - همدان به طول 268 کیلومتر در شش قطعه و راه آهن همدان - سنندج 150 کیلومتر اجرا می شود.

معاون اول رئیس جمهور به همراه وزیر مسکن و شهرسازی و جمعی از مسئولان کشوری برای بهره برداری از چند طرح مسکن مهر و پروژه های راه و ترابری پیش از ظهر شنبه وارد همدان شدند.