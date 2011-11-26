به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نقد و بررسی "تراس" با حضور حسن پارسایی منتقد، محمدرضا خاکی کارگردان و برخی بازیگران این اثر چون مسعود دلخواه، مهران رنجبر، فریدون محرابی و امیررضا وزیری در قالب سلسله برنامه‌های باشگاه تئاتر تهران در خانه فرهنگ شیخ هادی، برگزار می‌شود.

این نمایش جمعه 4 آذرماه به اجرای خود در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به کار خود پایان داد. با پایان گرفتن این اثر نمایشی، نمایش"مجلس شبیه حصرنامه، کارگاه بکاء" به کارگردانی حسین کیانی در این تالار به صحنه می‌رود.

- نصرت کریمی بعد از تماشای نمایش‌های "گفت امروز بینی و فردا بینی و پس آن فردا" و"با پرهای نرم بر ماه پیشانی ات تاج نوزادی می‌بافد" گفت: از همه این هنرمندان تشکر می‌کنم، این چنین بذری را که 50 سال پیش توسط هم نسلان من در حوزه تئاتر عروسکی کاشته شد به اینجا رسانده اند، تا ما شاهد نمایش‌های باشیم که با بهترین تئاترهای عروسکی دنیا رقابت می‌کند.

- عزت الله انتظامی رییس هیئت مدیره خانه تئاتر بعد از تماشای نمایش عروسکی" با پرهای نرم بر ماه پیشانی ات تاج نوزادی می بافد"در تالارسایه این نمایش را اثری ارزشمند و فوق العاده در عرصه نمایش عروسکی توصیف کرد.

انتظامی که به همراه نصرت الله کریمی ( پدر نمایش عروسکی ایران ) جمعه شب 4 آذرماه از نمایش یاد شده دیدن کرد با اشاره به تلاش کارگردان در ارائه روایتی متفاوت و جدید از منطق الطیر عطار نیاشبوری گفت: حسی که بعد از دیدن این نمایش به من دست داد حس بسیار خارق العاده‌آی بود و با متنی روبه رو بودم که توانسته در قالبی نو و متفاوت اثری فوق العاده از منطق الطیر را به تماشاگر نمایش دهد.

وی افزود: بازی دهندگی عروسک‌های نمایش هم به حدی زیبا و فنی بود که من در لحظاتی حس کردم این عروسک‌ها هستند که می‌توانند بهتر از ما بازی کنند.

نمایش "با پرهای نرم بر ماه پیشانی ات تاج نوزادی می ‌بافد" هر روز غیر از شنبه‌ها ساعت 19:45 به کارگردانی مریم معینی در تالار سایه به صحنه می‌رود.

- سید صادق موسوی رییس مجموعه تئاتر شهر از اجرای چند اثر نمایشی و برپایی دهها آیین نمایشی ویژه ایام ماه محرم و صفر در این مجموعه با عنوان"شب‌های واقعه" خبر داد.

وی افزود: برای اولین باراست که مجموعه تئاتر شهردر ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع) در یک زمان 60 روزه میزبان علاقمندان تئاتر در تالارهای نمایشی و محوطه تئاتر شهر است. این ویژه برنامه‌ها با آغازماه محرم با عنوان "شب‌های واقعه " درقالب اجرای آیین‌های گوناگون عاشورایی از قبیل تعزیه ، منقبت خوانی، مقتل خوانی، کرنا نوازی، کتل گردانی، سنج و دمام و گونه‌های نمایشی دیگر چون زره پوشی و خیمه‌خوانی بعد از اذان مغرب و عشا در محوطه مجموعه تئاتر شهر آغاز و با مداحی سنتی مداحان اهل بیت ادامه پیدا می‌کند.

مدیر پروژه "شب‌های واقعه" با اشاره به برپایی غرفه‌های ویژه عرضه محصولات فرهنگی، کتاب‌های مرتبط با حماسه عاشورا ، آثار موسیقایی مناسبتی و معرفی گونه‌های مختلف عاشورایی درمحوطه تئاتر شهرادامه داد : از دهه دوم ماه محرم تا ابتدای دهه دوم ماه صفرهم نمایش "کوفیان"نوشته حسن باستانی، کارگردانی مصطفی عبداللهی و مجری طرح حسین سحرخیز در خیمه عاشورایی که در محوطه تئاتر شهر قرار دارد میزبان علاقمندان تئاتر است.

موسوی همچنین از اجرای یک مجلس شبیه خوانی ویژه دردهه های پایانی ماه صفرخبر داد و گفت : این مجلس شبیه خوانی با نام "وداع یاران"که به شکلی کرال طراحی شده از تاریخ یاد شده به کارگردانی سید عظیم موسوی در خیمه گاه عاشورا اجرا می شود.

رئیس مجموعه تئاتر شهر از اجرای یک اثر نمایشی مناسب با ایام ماه محرم و صفر در تالاراصلی این مجموعه با حضور هنرمندان حرفه‌ای و صاحب نام تئاتر ایران خبر داد و گفت: "مجلس شبیه حصرنامه ؛ کارگاه بکاء" عنوان نمایشی نوشته و کار حسین کیانی است که به مدت دو ماه در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود. همچنین یک اثر نمایشی با عنوان "روزهایی که به یادت گذشت" نوشته سعید شاپوری و کارگردانی عباس غفاری دریکی از مکان های تئاترشهر پذیرای دوستداران تئاتر می‌شود.