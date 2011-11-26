ساخت سکوی تماشاگران ورزشگاه سرچشمه به زودی آغاز می شود

علی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ورزشگاه با توجه به آماده بودن نقشه ها که با تایید AFC تهیه شده اند وارد مرحله ساخت و سازهای خود می شود.

وی یادآورشد: بیشترین مشکل این ورزشگاه مسئله سکوهای تماشاگران است که ساخت و ساز یک ماهه ای را می طلبد و آماده سازی بقیه قسمتها نظیر اتاق کنفرانس و سرویس ها و جایگاهها وقت زیادی نمی برد.

رمضانی اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه مدیریتی باشگاه مس سرچشمه بر آماده سازی هر چه سریعتر این ورزشگاه است.

وی بیان داشت: در نیم فصل لیگ برتر با توجه به اینکه چهار جای خالی داریم و هفت بازیکن را نیز می توانیم در صورت درخواست جابه جا کنیم، تیم بهتری را شاهد خواهیم بود.

رمضانی از مذاکره باشگاه با چند بازیکن خبر داد و گفت: هر چند بازیکن آزاد در سطح کشور نداریم و باید بیشتر روی گزینه های خارجی وقت بگذاریم اما در نیم فصل چند بازیکن به تیم افزوده می شوند.

سخنگوی باشگاه سرچشمه ادامه داد: باشگاه اختیار تام به اصغر شرفی داده است تا بازیکنان مدنظر خود را انتخاب کند و وی نیز لیست چند بازیکن را به ما داده است.