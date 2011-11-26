525 هزار متر مربع از دیوارهای مشهد نقاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مظفری اظهار داشت: در سال جاری بیش از چهار هزار متر مربع نقاشی در سطح یک رنگ آمیزی شده است.

وی افزود: همچنین ‌8 هزار و 93 متر مربع در سطح دو هزار و 40 هزار و 318 متر مربع نقاشی دیواری در سطح سه رنگ آمیزی شده که شامل فضاهای سبز، زمین های ورزشی، مساجد و مدارس شهر است.

مظفری با بیان اینکه در سال های گذشته رنگ آمیزی دیوارهای شهر مشهد رشد چشمگیری به نسبت سال های گذشته داشته، گفت: با توجه به رویکرد مدیریت امور هنری شهرداری مشهد در زیباسازی فضاهای شهری اقدامات متعددی در این خصوص صورت گرفته که از آن جمله می توان به نقاشی برروی دیوارهای سطح شهر، جانمایی نمادها، حجم ها و المان های مناسبتی و دائمی و دیگر تزئینات متناسب با فضای شهری مشهد اشاره کرد.

مدیر امور هنری شهرداری مشهد اظهار کرد: در مجموع در سه سال گذشته 397 هزار و 955 متر مربع از دیوارهای شهر توسط هنرمندان نقاشی دیواری زیباتر شده اند و این روند در مشهد همچنان ادامه خواهد داشت.