علی عبداللهی شاعر و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کتاب «نه مرغ دریایی، نه ستاره، فقط باران» گفت: شعر ناب و قابل ترجمه تنها متعلق به شاعران کشورهای بزرگ نیست. در کشورهای کوچک نیز شاعرانی وجود دارند که می‌توان اثر آنها را خواند و در قالب یک خرده فرهنگ با آن آشنا شد.

وی ادامه داد: من به واسطه فعالیت و پژوهش و ترجمه‌هایی که در زمینه شعر آلمانی دارم در سمینارها و فستیوال‌های ادبی زیادی با شاعرانی از لیتوانی آشنا شدم و حتی عده‌ای از آنها برخی از اشعار مرا به زبان خود ترجمه و در فضای وب منتشر کردند که البته من نیز متقابلاً این کار انجام دادم. این رابطه دو سویه در نهایت منجر به این شد که با پیشنهاد من این دوستان ابراز علاقه‌ کنند که برخی از اشعار آنها در ایران ترجمه و منتشر شود.

عبداللهی ادامه داد: اشعار موجود در این کتاب منتخبی از اشعار این شاعران است که به واسطه منابع معرفی شده از آنها انتخاب شده است، جدای از این از سوی انجمن کتاب لیتوانی نیز منابع دیگری از آثار شاعران خود را به همکارم سحر توکلی به زبان انگلیسی ارائه داد که با ترجمه وی در این کتاب گنجانده شده است.

به گفته این شاعر آثار موجود در این مجموعه عمدتاً از میان شاعرانی انتخاب شده است که همگی زنده هستند و آثار ارائه شده به انتخاب همه آنها است.

کتاب «نه مرغ دریایی، نه ستاره، فقط باران» از سوی نشر مروارید در دست انتشار قرار گرفته است.