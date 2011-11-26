مانور مقابله با بحرانهای آبرسانی بدون شبکه در کردستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مانور با حضور مدیر عامل شرکت آبفا کردستان، معاونت بهره برداری و مدیر امور آبفا سنندج و نیروهای بسیجی در تصفیه خانه مرکزی سنندج برگزار شد شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان، توان خود را برای مقابله با هرگونه حادثه و تامین آب شرب در سنندج به نمایش گذاشت.

مدیر عامل شرکت آبفا کردستان در رابطه با برگزاری این مانور اظهار داشت: این مانور در پنج استان دیگر همزمان با پیام وزیر نیرو برگزار شد و هدف از اجرای این مانور ایجاد آمادگی هرچه بیشتر کارکنان شرکت آب و فاضلاب جهت تامین آب در زمان وقوع حادثه است.

علیرضا تخت شاهی در ادامه گفت: عوامل اجرایی، فنی و تخصصی شرکت آبفا کردستان در این مانور دو حادثه مهار نشت گاز کلر در محل سایت کلرزنی تصفیه خانه مرکزی شامل مهار کامل نشت، خارج کردن کپسول گاز کلر از محل حادثه و خارج کردن مخزن ده هزار متر مکعبی آب شرب از مدار بهره برداری به دلیل وقوع حادثه و شکستگی خط انتقال خروجی مخزن و آبرسانی به سایر مناطق تحت پوشش مخزن از طریق توزیع آب شرب توسط تانکر آب را با موفقیت رفع و مهار کردند.

وی در پایان یادآور شد: در این مانور یک روزه جمعیت هلال احمر استان، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و سپاه پاسداران استان نیز حضور فعال داشتند.