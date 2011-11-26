"شکارچی شنبه" نمایانگر عمق فساد علمای صهیونیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم شکارچی شنبه برای نخستین بار در سینما سپهر ساری اکران عمومی شد.

هادی ابراهیمی در حاشیه این برنامه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی مصداق عینی تروریسم دولتی است.

وی با بیان اینکه دنیا، اسرائیل را به این نام می شناسد، افزود: اسرائیل با سازمانهای تروریستی متولد شد و رهبران این رژیم برآمده از دل این سازمانها هستند.

ابراهیمی با بیان اینکه اسرائیل از بدو تاسیس به عنوان یک کشور نامشروع، کانون ناامن سازی خاورمیانه و منطقه بوده است، تصریح کرد: چندین جنگ بزرگ و کوچک را به منطقه تحمیل کرده و تنها کشوری است که سلاح هسته ای در اختیار دارد و سلاح های مخرب را به کارگیری می کند.

وی با اشاره به اینکه شورای امنیت سازمان ملل قطع نامه های بسیاری را علیه رژیم نامشروع اسرائیل صادر کرد ادامه داد: اما رژیم صهیونسیستی هیچ کدام از قطعنامه ها را اجرایی نکرده و مانند آپارتاید آفریقای جنوبی عمل کرده و در تحقیر، سرکوب و تبعیض نقش دارد.

این مسئول با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بر طبقه بندی شهروندی متکی است و با کشتار انسانی پیوند نزدیک دارد، یادآور شد: 30 کشتار فجیع در تاریخ این رژیم ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه حداقل بیش از چهار میلیون آواره فلسطینی وجود دارند که بخش وسیعی از آنها در اردوگاه ها ساکن هستند، افزود: مردم لبنان و فلسطین در بیش از 60 سال آوارگی انبوهی از زخم های ماندگار به همراه دارند.

ابراهیمی گفت: فقر، بیکاری، خط پایین آموزش و بهداشت، افسردگی روحی و روانی و دهها مورد دیگر نتیجه تروریسم دولت اسرائیل است.

وی با اشاره به اینکه این رژیم منحوس در هالیوود فعالیتهای فرهنگی زیادی برای مشروع نشان دادن دولت اسرائیل دارد، افزود: به ویژه در ژانرهای تاریخی سیاسی، سعی دارند این موضوع را به بیننده القا کنند که چگونه یهودیان از ابتدا به صورت گسترده در فلسطین حضور داشتند و جایگاه اصلی یهود ، بیت المقدس یا سرزمین موعود است.

ابراهیمی با بیان اینکه به ویژه در فیلم هایی که در جنگ جهانی دوم و پس از آن ساختند سعی در مظلوم نمایی دارند، تصریح کرد: همه این اتفاق ها در حالی است که سیاسیون آمریکا با پول های کلانی که در هالیوود خرج می کنند به دنبال کمک بزرگ به صهیونیسم برای القای اهداف خود هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از کارگردانانی که در سینمای سیاسی هالیوود نقش دارند از کسانی هستند که به خوبی بر این جریانات و خواسته های آنها واقف هستند.

ابراهیمی با تقدیر از دست اندرکاران فیلم شکارچی شنبه اظهار داشت: این فیلم نخستین اقدام نرم در مقابله با مستقیم گویی های صهیونیست ها است که گوشه هایی از جنایات رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته است.

وی با بیان اینکه کارگردان از تکنیک های بسیار خوبی در کارگردانی استفاده کرده یادآور شد: کارگردانان و فیلمسازان ما باید به این سمت بروند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه نباید با دشمن ملایم صحبت کنیم افزود: در حالی که دشمن به صورت مستقیم ارزش های دینی و اسلامی ما را هدف گرفته نباید مراعات حال آنها را بکنیم.

وی با بیان اینکه دشمن توسط فیلم هایی که ساخته توانسته در بخش های مختلف کار خود را انجام دهد، ادامه داد: این فیلم از سیطه ی یهودیان تندرو بر موسسه ها و سازمان های دولتی اسرائیل سخن می گوید و این مسئله را بازگو می کند که چگونه صهیونیست ها با بهانه و حجت اجرای شریعت یهود، کشتار و قتل کودکان و انسان های بی گناه را حلال جلوه می دهند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه این فیلم، عمق اختلاف بین صهیونیست ها و یهودی های میانه رو را نشان می دهد ، بیان داشت: فیلم شکارچی شنبه نمایانگر عمق فساد مالی و اخلاقی علمای صهیونیسم در سایه احکام و قوانینی است که خود اقدام به وضع آنها کرده اند اما ادعا می کنند از تورات است.