شانس 20 درصدی والیبال برای المپیک/ رشد ایران با "گاییچ" آغاز شد

حسین معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج تیم ملی والیبال در رقابت‌های جام جهانی ژاپن اظهار داشت: دنیا مبهوت نتایج تیم ایران شده است چون عملکرد ملی پوشان کشورمان شگفت انگیز و دور از انتظار است.

وی با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تیم ملی والیبال ادامه داد: نمی توان منکر خیلی از عوامل از گذشته تا به امروز شد. در این مقطع زمانی بازیکنان آمادگی خوبی دارند و برای نشان دادن خود و قدرتشان از انگیزه زیادی برخوردارند.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال با بیان اینکه این تیم ترکیب خوبی از جوانان و باتجربه ها را در اختیار دارد، تصریح کرد: هر دو دسته بازیکنان عالی بازی می کنند بنابراین دست "ولاسکو " برای استفاده از بازیکنان باز است به طوری که از هر ترکیب و تعویضی بخوبی نتیجه می گیرد.

معدنی تاکید کرد که این هم از هنر مربی است که بازیکنانی تشنه رقابت و بازی خوب در اختیار داشته باشد.

مربی تیم ملی والیبال در زمان سرمربیگری "زوران گاییچ" به تاثیرگذاری حضور ولاسکو در والیبال ایران اشاره کرد و اظهار داشت: خودباوری همراه با رقابت و نتیجه گیری برابر تیم های بزرگ نیازی بود که همیشه در والیبال ایران حس می شد. با حضور ولاسکو خودباوری در میان بازیکنان شکل گرفت تا آنجا که خود را با قهرمانی در آسیا ثابت کردند و حالا نوبت به خودنمایی در میان جهانیان رسیده است.

وی افزود: آغاز همکاری ولاسکو با والیبال ایران تعجب خیلی ها را برانگیخت و همین امر به نوعی باعث غرور و خودباوری بازیکنان و کشیده شدن آنها به زمین بازی شد. قهرمانی در آسیا و عملکرد خوب در جام جهانی نتیجه همین خودباوری است.

حسین معدنی در بخش دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر به عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تیم ملی والیبال که مربوط به گذشته می شود، اشاره کرد و گفت: اصل کار در سال 2007 و با آمدن "گاییچ" انجام شد که والیبال ایران را در مسیر درست مدرن بودن قرار داد هر چند که متاسفانه او بیشتر از یک سال در کشورمان نبود.

وی که بعد از "گاییچ" هدایت تیم ملی والیبال را برعهده گرفت یادآور شد: من هم سعی کردم حرکت تیم ملی در مسیر رشد و مدرن بودن را بدون انحراف و با سرعت زیاد ادامه دهم طوری که طی دو سال از رده پنجم آسیا به رده دوم صعود کردیم. در واقع ولاسکو زمانی هدایت تیم کشورمان را بر عهده گرفت که جایگاه خوبی داشتیم.

معدنی یادآور شد: ما خوش شانس بودیم که ولاسکو را به خدمت گرفتیم ولاسکو هم خوش شانس بود که در شرایطی آماده و خوب تیم ایران را به خدمت گرفت. اگر گاییچ هم در چنین شرایطی مربی ایران می شد صد در صد همین نتایج را می گرفت و اگر بهتر کار نمی کرد بدتر هم نبود چون همان زمان گفته بود برای نتیجه گیری باید تیمی آماده را به من می دادید نه تیمی که نیازمند آموزش والیبال مدرن است.

سرمربی پیشین تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه سه تیم برتر مسابقات جام جهانی سهمیه المپیک را می گیرند، خاطر نشان کرد: سخت ترین بازی های تیم ایران مربوط به سه دیدار آخر برابر برزیل، روسیه و ایتالیا است. البته دیدارهای دور سوم برابر آمریکا، چین و مصر هم تاثیر زیادی در جایگاه ایران دارد.

حسین معدنی تاکید کرد: تا همین جا تیم ایران عملکردی عالی داشته است اما نباید به این نتایج بسنده کند. در مجموع و با توجه به شرایط دیگر تیم ها، تیم کشورمان برای کسب سهمیه المپیک از این رقابت ها تنها 20 درصد شانس دارد.