بانک اطلاعاتی نیروهای انسانی در شهرداری کرمانشاه تهیه شد

یاور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کلانشهر بودن مستلزم برنامه ریزی و تدوین برنامه های مدت دار و چند ساله که در صدد هستیم با برنامه های گوناگون از روزمرگی کارها جلوگیری کنیم.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه معاونت توسعه و برنامه ریزی شهرداری کمتر از یکسال است که آغاز به کار کرده است، افزود: در طی این مدت با شناخت وضعیت موجود، قابلیتهای و برنامه ریزی در قالب اهداف مشخص تلاش کرده ایم تا مدیریت شهری در آینده بر اساس برنامه های مختلف کارشناسی شده و مورد نیاز شهر هرچه تصمیم گیری و اجرا کند.

وی با اشاره به شروع مقدماتی اجرای پروژه بودجه ریزی عملیاتی در سال های 91 و 92، تصریح کرد: اجرای این پروژه تغییر اساسی در رویکرد بودجه ایجاد می کند تا عملکرد درون و بیرون سازمانی با تعیین شرح خدمات دقیق و منظم شود.

محمدی به اصلاح ساختار سازمانهای شهرداری اشاره کرد و گفت: براساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده برخی از سازمانها که برای شهرداری کرمانشاه "زیان ده" بوده و یا نیاز به شکل جدیدی از فعالیت دارند، ساماندهی شوند.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری کرمانشاه گفت: تاسیس سازمان سرمایه گذاری، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان زیبا سازی در شهرداری پیشنهاد شده که مراحل مقدماتی کار را طی می کند.

وی از راه اندازی سیستم کنترل خبر داد و افزود: بعد از تهران، کرمانشاه دومین شهری است که به سیستم جامع مدیریت پروژه تجهیز شده است و براساس این نرم افزار، وضعیت پروژه ها به صورت روزانه و هفتگی گزارش گیری می‌شود تا مدیران از روند اجرایی و عملیاتی پروژه مطلع باشند.

یاوری گفت: بانک اطلاعاتی و آخرین وضعیت نیروی انسانی شهرداری کرمانشاه را تهیه کرده ایم تا علاوه بر ساماندهی فعالیت کاری، تبدیل وضعیت استخدامی نیروها را نیز از طریق وزارت کشور پیگیری و انجام دهیم.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به تدوین فرصت های سرمایه گذاری در این معاونت اشاره کرد و گفت: نوسازی "فانفار" و "شهربازی"، ایجاد "سیتی سنتر" و احداث باغ گلها، انجام پروژه تله کابین، احداث میدان بار، شهرک مشاغل آلاینده، پروژه هایی هستند که هم اکنون در مرحله جذب سرمایه گذار و پیگیر اجرایی شدن و تکمیل آن هستیم.

وی همچنین به انعقاد قرارداد خواهر خواندگی کرمانشاه با شهر "غازی آنتپ" ترکیه که تابستان امسال صورت گرفت اشاره کرد و گفت: محورهای همکاری در زمینه استفاده از تجارب معماری و شهرسازی، اعزام گروههای کارشناسی و مدیریتی مشخص شده که به زودی این همکاریها آغاز می شود.

معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری در پایان با اعلام اینکه تفاهم نامه ای با دانشگاههای رازی و آزاد اسلامی منعقد شده، افزود: براین اساس پایان نامه های دانشجویی در سطح کارشناسی ارشد و دکترا که مورد نیاز شهرداری هستند و موضوعیت دارند مورد حمایت مالی و پشتیبانی شهرداری کرمانشاه قرار می گیرند.