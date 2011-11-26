دولت فیلیپین خواستار انتقال رییس جمهوری سابق از بیمارستان به زندان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی آسیا، دولت فیلپیین روز جمعه با اعلام اینکه یک اتاق اختصاصی با امکانات ویژه پزشکی برای آرایو در یک ایستگاه پلیس در مانیل آماده شده است ، تاکید کرد که او باید از بیمارستان خارج شود.

این در حالی است که به گفته وکیل آرایو وی به یک بیماری استخوانی نادر مبتلاست و باید در بیمارستان و تحت مراقبتهای ویژه باشد.

خانم گلوریا آرایو که از2001 تا اواسط سال گذشته میلادی رییس جمهوری فیلیپین بود به تقلب درانتخابات پارلمانی سال 2007 متهم شده که در صورت اثبات این اتهام در دادگاه به حبس ابد محکوم خواهد شد.