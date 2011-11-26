پیشنویس سند راهبردی توسعه اقتصاد شهری مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد گفت: این سند برای اولین بار در کشور تدوین شده است و فضای توسعه کالبدی و اقتصادی شهر را ترسیم می کند.

محمد مهدی برادران با تاکید بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی در حوزه مسائل شهروندی افزود: به موجب این سند نه تنها قدرت مالی شهرداری افزایش خواهد یافت، بلکه خدمات رسانی به شهر و اجرای پروژه ها نیز تسریع خواهد شد.

وی افزود:‌ از آنجا که مشهد به عنوان اولین شهر در کشور، موفق شد پیش نویس این سند را تهیه کند، استفاده از راهبردهای این سند مورد اقبال دیگر شهرداری های کلان شهرهای کشور نیز قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به اینکه این موضوع می‌تواند در آینده به یک مطالبه شهروندی در همه شهرها تبدیل شود، تصریح کرد: امید است بتوان شاهد جهشی در عرصه اقتصاد کشور باشیم، چرا که مردم خود اجزای ‌بوجود‌آورنده شهر هستند و ثمره اقتصاد شهر در اختیار آنان خواهد بود.

برادران ادامه داد: در کنفرانس اقتصاد شهری موفق شدیم الگوی تصمیم‌ گیری در روابط اجتماعی را با رویکرد رونق‌بخشی به اقتصاد شهر تبیین کرده و در این زمینه به جمع بندی برسیم.

برادران با تاکید بر ضرورت کاربرد نتایج حاصل از این کنفرانس گفت: نتایج این کنفرانس به صورت مکتوب و در قالب راهبردهای مشخصی در اختیار شهرداری‌های کشور قرار می‌گیرد و کلانشهرهایی مثل اصفهان و تهران خواستار اجرای نتایج این کنفرانس به صورت اختصاصی در شهرهای خود هستند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به اینکه بیش از 85 درصد مقالات رسیده به دبیرخانه این کنفرانس از سوی اعضای هئیت علمی و اساتید دانشگاهی کشور بوده است، تصریح کرد: از آنجا که این کنفرانس مورد اقبال اساتیدو دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد قرار گرفته، می توان گفت به لحاظ کیفی و کمی از سطح خوبی برخوردار بوده است.

وی با اشاره به دریافت 499 مقاله از سوی دبیرخانه این کنفرانس اظهار کرد: تعداد 27 مقاله، پنج میزگرد تخصصی و سه کارگاه آموزشی نیز در خلال این کنفرانس برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به موضوع شکل گیری انجمن ملی اقتصاد شهری کشور در این کنفرانس افزود: رو نمایی از سه کتاب تخصصی در زمینه اقتصاد شهری با رویکرد استفاده کاربردی از نتایج کنفرانس از دیگر نتایج این همایش است.