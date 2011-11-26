تهدید را با تهدید پاسخ می دهیم/ سپر موشکی ناتو اولین هدف ایران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امیرعلی حاجی زاده پیش از ظهر شنبه در گردهمایی 10 هزار نفری بسیجان خرم آباد در سخنانی حضور بسیجیان در صحنه را حامل پیام یاس و ناامیدی برای دشمنان خارجی و داخلی دانست و اظهار داشت: بی شک یکی از راهبردی ترین و حیاتی ترین تصمیمات بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران فرمان تشکیل بسیج 20 میلیونی بوده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر بسیج نبود از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بارها دشمن بر ما غلبه کرده بود، افزود: اگر میزان توطئه ها و شیطنت های دشمنان انقلاب و اسلام را در طول سه دهه گذشته به لحاظ کمی و کیفی بررسی کنیم متوجه می شویم که هر کدام از این توطئه ها می توانست یک حکومت مقتدر را سرنگون کند.

دو محور اساسی در استمرار حرکت انقلاب

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: آنچه امروز باعث شده که نظام ما روز به روز مقتدرتر شود و علاوه بر اقتدار داخلی این پیام را به کشورهای مستضعف دنیا نیز برساند همین تفکر بسیج بوده است.

سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه از همین نقطه مهم ارائه الگوی ماندگار اسلامی به جهانیان آغاز شده است، تصریح کرد: دو عنصر تبعیت پذیری عاشقانه از ولایت و رهبری و همچنین حفظ وحدت و یکپارچگی در سایه ایمان و بصیرت موجب شده که انقلاب اسلامی ایران پابرجا باقی بماند.

وی افزود: این انقلاب با اتکا به این دو محور اساسی که جزء مطالبات و فرامین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده است مسیر خود را محکم و با اقتدار ادامه خواهد داد.

همان کسانی که به دنبال قرار دادن ایران در کنار صدام بودند در فتنه 88 دست داشتند

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به نمونه های توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی گفت: بعد از اینکه دشمنان از نتیجه جنگ تحمیلی مایوس شدند با چراغ سبز به صدام اجازه اشغال کویت را دادند و در گام بعدی با طراحی هایی که انجام داده بودند به دنبال قرار دادن ایران در کنار صدام بودند.

سردار حاجی زاده افزود: استکبار و در راس آنها آمریکا در اشغال کشور کویت، ایران و عراق را در یک جبهه در کنار هم دیده بودند و حتی با مراجعه به اخبار و اطلاعات آن زمان می توان مشاهده کرد که برخی از مسئولان وقت تشویق می کردند که ما در کنار صدام قرار بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه کسانی که زمانی حمایت می کردند که ما در کنار صدام برای اشغال کشور کویت بایستیم همان کسانی بودند که در فتنه 88 نیز دست داشتند، یادآور شد: ولی همان موقع هم رهبر معظم انقلاب ما را از این توطئه بزرگ آگاه کردند و اجازه ندادند که در این فتنه وارد شویم.

هوشیاری مقام معظم رهبری و خنثی شدن توطئه ها

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توطئه اشغال افغانستان اشاره کرد و گفت: در این موضوع نیز بعد از 11 سپتامبر دشمنان به دنبال این بودند که ما به نیابت از غرب با افغانستان درگیر شویم که در این قائله نیز برخی از خواص از این جنگ حمایت می کردند ولی تنها کسی که با هوشیاری تمام در مقابل این توطئه ایستاد مقام معظم رهبری بود.

سردار حاجی زاده به تهدیدات دشمنان اشاره کرد و گفت: در مواردی مسئولان عالی رتبه برخی کشورهای بزرگ به ایران پیغام رسمی دادند و برای جنگ و حمله نظامی به ایران تاریخ تعیین کردند ولی تنها کسی که جلوی توطئه ها را گرفت و حاضر نشد سرسوزنی امتیاز بدهد مقام معظم رهبری بود.

وی با بیان اینکه زمانی که دشمنان دیدند نمی توانند با جنگ طلبی مقابل ایران بایستند شعار تغییر را علم کردند، افزود: در این تغییر دولت جنگ طلب با یک رئیس جمهور سفید پوست و یک وزیر امورخارجه سیاه پوست جای خود را به دولت مدعی تغییر با یک رئیس جمهور سیاه پوست و یک وزیر امورخارجه سفیدپوست داد!

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به روزهای آغازین رئیس جمهوری اوباما اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از افراد پس از رئیس جمهوری اوباما می گفتند که اوضاع تغییر کرده است در حالیکه همان موقع مقام معظم رهبری در سخنرانی که در مشهد مقدس انجام دادند نسبت به وجود یک دست چدنی در زیر پوشش مخملی هشدار دادند و فریب این توطئه را نخوردند.

دشمن با طرح موضوع سپر موشکی در منطقه به دنبال فریبکاری است

سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در جایگاه فرماندهی معظم کل قوا بسیاری از توطئه های بزرگ را خنثی کردند، یادآور شد: امروز همچنان ما شاهد توطئه های دشمنان انقلاب هستیم.

وی با تاکید بر اینکه دشمن علاوه بر حوزه نفت در حوزه نظامی هم دائما در حال فعالیت است، افزود: همین امروز نیز با طرح موضوع سپر موشکی در منطقه به دنبال فریبکاری هستند.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز آمریکا به خاطر رژیم صهیونیستی به دنبال استقرار سپر موشکی در ترکیه است و آنها برای فریب دنیا و ملت ترکیه می گویند که ناتو به دنبال ایجاد این سپر موشکی است.

سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه ناتو تبدیل به پوشش آمریکا شده است، افزود: ملت ترکیه ملتی آگاه هستند و ما مطمئن هستیم که این ملت هوشیار جلوی این توطئه را خواهند گرفت.

وی با تاکید بر اینکه آمریکا در حلقه بعدی به دنبال استقرار سپر موشکی در جنوب ایران است، تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از هزار کیلومتر در برد رادارهای این سپرهای موشکی قرار نمی گیرد حال آنها به دنبال ایجاد یک سپر موشکی دیگر در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

در صورت تهدید، اول سپرهای موشکی ناتو را خواهیم زد!

سردار حاجی زاده تصریح کرد: ما آماده هستیم در صورتیکه مورد تهدید قرار بگیریم اول سپرهای موشکی "ناتو در ترکیه" را خواهیم زد و بعد به دنبال اهداف بعدی خواهیم بود.

وی یادآور شد: حرکت مذبوحانه و شیطانی آمریکا و رژیم صهیونیستی موجب شده است که ما تغییری در راهبردی دفاعی خودمان داشته باشیم و با دستور فرمانده معظم کل قوا در مقابل تهدید دشمنان تهدید خواهیم کرد.

راهبرد جدید برای مقابله با هر گونه حرکت دشمن/ شرایط برای آمریکا در منطقه سخت می شود

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط جدیدی در این زمینه شکل گرفته است، افزود: در این شرایط جدید ما از این به بعد از همه امتیازات جغرافیایی و قانونی خود به خوبی برای پاسخگویی به تهدیدات استفاده خواهیم کرد و بسته به حرکت غرب پله پله شرایط را بر آنها سخت تر خواهیم کرد به طوریکه نظامیان آمریکایی در منطقه با ادامه این مسیر شرایطی را خواهند دید که فریاد سیاسیون در آمریکا را بلند خواهد کرد.

سردار حاجی زاده تصریح کرد: در صورت استمرار فشارها بر ما اجازه نخواهیم داد که آمریکا از نجابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده کند.

طرح هایی برای مقابله با شیطنت های دشمن طراحی شده است

وی ادامه داد: اگر این اقدامات در ابعاد تحریم، شیطنت های اقتصادی و فرهنگی ادامه پیدا کند طرح هایی تهیه شده که یکی پس از دیگری اجرا خواهد شد.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: این در حالیست که شرایط منطقه کاملا به نفع ماست و دشمنان حکام سرسپرده شان را در منطقه یکی پس از دیگری از دست می دهند.

سردار حاجی زاده عنوان کرد: شاید ما در دهه اول انقلاب آسیب پذیر بودیم، ولی امروز مدافعان اسلام و انقلاب اسلامی ایران از پشت مرزهای استکبار و رژیم صهیونیستی تا غرب ایران امتداد پیدا کرده و اگر آنها بخواهند شیطنت کنند فقط بسیجیان استان لرستان برای پاسخ گویی به آنها کافی است.

از حرکت نظامی دشمنان نگرانی نداریم

وی تصریح کرد: ما ضمن رصد دائمی حرکات دشمنان انقلاب و ایران از حرکت نظامی دشمنان نیز نگرانی نداریم و روز به روز خودمان را برای مقابله آماده تر می کنیم.

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در ادامه سخنان خود حوزه دوم دشمنان برای نبرد با ایران را حوزه جنگ نرم دانست و بیان داشت: این حوزه هم پیچیده و هم پنهان و تدریجی است و ما باید در این زمینه هوشیار و مراقب باشیم.

سردار حاجی زاده تصریح کرد: اگر در حوزه جنگ سخت باید نیروهای مسلح و بسیج حضور پیدا کنند در حوزه جنگ نرم که یک حوزه ملی است همه ملت باید هوشیار باشند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال ایجاد شکاف در بین ملت و مسئولان هستند، یادآور شد: نمونه این موضوع را در فتنه سال 88 شاهد بودیم.

دشمن در انتخابات به دنبال توطئه است

فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس گفت: در انتخابات پیش رو مطمئن باشید که دشمن به دنبال توطئه است و ما باید هوشیار باشیم که این حرکت، حرکت دشمن است.

سردار حاجی زاده با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال متوقف کردن انقلاب اسلامی ایران هستند، عوان کرد: علت این امر این است که انقلاب اسلامی ایران موجب بیداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا شده به طوریکه یکی پس از دیگری حکومت های دست نشانده آنها سرنگون می شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای استمرار حرکت انقلاب باید تبعیت عاشقانه از ولایت فقیه داشته باشیم، بیان داشت: خیر دنیا و آخرت ما در گرو تبعیت از ولایت و حفظ انسجام و وحدت در سایه ایمان و بصیرت است.