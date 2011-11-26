حمله مفتی سلطنتی به معترضان/ حمایت انقلابیون بحرین از جنبش ضد سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر در این گزارش سعی داریم به پوشش مهمترین تحولات عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته به نقل از پایگاه مختلف خبری بپردازیم.



اظهارات گستاخانه مفتی آل سعود



پایگاه الکترونیکی الراصد که پایگاه پوشش دهنده اخبار شیعیان عربستان است امروز به اظهارات گستاخانه مفتی عربستان اشاره کرد و نوشت: عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ معترضان علیه رژیم آل سعود را گروهی گمراه و ضاله دانست.

بالاترین مقام دینی در رژیم آل سعود با ابراز تردید در ملی گرایی معترضین شهر القطیف (شرق عربستان) تاکید کرد: آنان از ما نیستند بلکه گروهی ضاله هستند که از بیگانگان دستور می گیرند و ارتباطی با وطن و کشور ما ندارند.

این شیخ سعودی ادعا کرد: شرع این افراد را مفسد و قاتل بیگناهان می داند، آنان به ناحق خون می ریزند و بدون شک مفسد هستند. مفتی سعودی درحالی این اظهارات را مطرح کرده که سرلشکر"منصور الترکی" سخنگوی رسمی وزارت خارجه عربستان روز پنج شنبه گذشته گفته بود: تاکنون مدارک و اسنادی درباره وجود انبارهای سلاح در شرق عربستان نیافته ایم.

انتقادات امام جمعه قطیف از رژیم سعودی



در تحولی دیگر، شیخ "حسن الصفار" امام جمعه شهر القطیف روز گذشته در خطبه های نماز جمعه از مقامات سعودی خواست از شدت فضای خفقان در کشور بکاهند.

وی به جوانان شرق عربستان هشدار داد که به سمت خشونت حرکت نکرده و نگذارند برخی افراد نفوذی جنبش مسالمت آمیز آنها را بدنام کنند.

شیخ صفار با اشاره به وقایع خونین شرق عربستان که طی آن 4 جوان به شهادت رسیدند، افزود: مردم منطقه به جز تقاضا در زمینه دستیابی به حقوق مشروعشان و رفع تبعیضها علیه خود چیز دیگری را خواهان نیستند.

بیانیه انقلابیون بحرین در حمایت از شیعیان عربستان



از سوی دیگر، پایگاه خبری العوامیه از دیگر پایگاههای پوشش دهنده اخبار شرق عربستان از بیانیه حامیان انقلاب 14 فوریه بحرین (از جریانهای مخالف رژیم آل خلیفه) در حمایت از شیعیان منطقه شرقیه عربستان خبر داد.

در این بیانیه که خطاب به ساکنان شهرهای القطیف، العوامیه و الشویکه در شرق عربستان نوشته شده با اشاره به نزدیک شدن ایام محرم الحرام آمده است: در آستانه این ماه شاهد شهادت 4 تن از جوانان بوده ایم. ما حامیان انقلاب 14 فوریه در بحرین ترور و سرکوب سعودی علیه مردم را که با عاملیت مستقیم "نایف بن عبدالعزیز" وزیر کشور سعودی و با چراغ سبز "ملک عبدالله" شاه مستبد و کاخ سفید صورت می گیرد، محکوم می کنیم.

مخالفان بحرینی در این بیانیه از جنبش مسالمت آمیز مردم شرق عربستان که در راستای دستیابی به حقوق پایمال شده شان انجام می شود، حمایت شده است.

حمایت علمای شیعه از جنبش مسالمت آمیز مردمی



در تحولی دیگر، شبکه خبری الراصد بیانیه پنج تن از علمای شیعه عربستان را در محکومیت اقدامات خشونت آمیز در شرق عربستان را منتشر کرد.

در این بیانیه که از سوی شیخ عبدالله الخنیزی و منیر الخباز و شیخ عبدالکریم الحبیل وشیخ حسن الصفار و شیخ منصور الجشی امضا شده با اشاره به شهادت چهار تن از شیعیان در تحولات اخیر آمده است: ما هرگونه خشونت را در منطقه القطیف محکوم می کنیم. این اقدام روشی غیر قابل قبول و خطری بزرگ برای حرمت خون انسانها ست.

این بیانیه تاکید دارد : مطالبه حقوق و رفع تبعیض قومیتی و طایفه ای حق مشروع جامعه است که آن را از روشهای مسالمت آمیز ابراز می کند.

در ادامه این بیانیه از رژیم سعودی تقاضا شده هر چه سریعتر کمیته تحقیق رسمی برای کشف وقایع اخیر که به شهادت چهار نفر منجر شد را تشکیل داده و از تکرار وقایع این چنینی جلوگیری کند.