فرودگاه همدان دومین مجوز کمیسیون ماده 215 را گرفت

علی کیخایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس سیاستهای استاندار همدان مبنی بر ایجاد شرایط جذب اعتبارات از محل درآمدهای عمومی دولت، فرودگاه همدان در کمترین زمان ممکن موفق به کسب مجوز کمیسیون ماده 215 بهسازی و توسعه میادین پروازی شد.

کیخایی افزود: با اخذ این مجوز شرایط جذب اعتباری افزون بر 160 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی فراهم شده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می شود تا در سال آینده ایجاد ردیف مستقل در پیوست قانون بودجه کل کشور برای جبران عقب ماندگیهای فرودگاه همدان محقق شود، گفت: بر این اساس تعداد سه پروژه با اعتباری افزون بر 200 میلیارد ریال پیش بینی شده و قابل اجرا است.

کیخایی ادامه داد: این سه پروژه شامل ساخت ساختمان برج و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان، بهسازی و توسعه میادین پروازی و ساخت ترمینال پروازهای زیارتی فرودگاه همدان است.