حضور وزیر علوم و بهداشت در مجلس/ بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه 6 آذر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سئوالات علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در کمیسیون حاضر میشود.
کارگروه آموزش و تحقیقات کمیسیون در روز سه شنبه تشکیل جلسه داده و وضعیت گرمایش و سرمایش را در مدارس بررسی میکنند و همچنین کارگروه آموزش عالی در روز سه شنبه به بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی میپردازد.
نشست اعضای هیئت رئیسه کمیسیون آموزش برای بررسی طرح قانون وزارت نفت و گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه مبارزه با مواد مخدر از دیگر دستورهای کاری کمیسیون آموزش در این هفته است.
وزیر بهداشت نیز در این هفته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به سئوالات نمایندگان پاسخ میدهد. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی این هفته به بررسی طرح سئوال از وزیر بهداشت میپردازد.
بررسی گزارش ارائه شده از مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عملکرد آن وزارتخانه در طب سنتی از دیگر مباحث مطرح شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است.
روز سه شنبه دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سئوالات محمد مهدی مفتح نماینده مردم رزن، محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند، سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت و کلاله و علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و صدوق در کمیسیون حاضر میشود.
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