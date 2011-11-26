حضور وزیر علوم و بهداشت در مجلس/ بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه روز یکشنبه 6 آذر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سئوالات علی اکبر اولیاء نماینده مردم یزد و موسی الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد در کمیسیون حاضر می‌شود.

کارگروه آموزش و تحقیقات کمیسیون در روز سه شنبه تشکیل جلسه داده و وضعیت گرمایش و سرمایش را در مدارس بررسی می‌کنند و همچنین کارگروه آموزش عالی در روز سه شنبه به بررسی کیفیت تحصیلات تکمیلی می‌پردازد.