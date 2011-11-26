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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

میرشکار اعلام کرد:

تفکر بسیجی الگوی کشورهای اسلام خواه شده است

تفکر بسیجی الگوی کشورهای اسلام خواه شده است

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر کل سابق حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس مازندران گفت: تفکر بسیجی ملت ایران الگوی کشورهای اسلام خواه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان میرشکار پیش از ظهر شنبه در یادواره شهدای بسیجی بابلسر گفت: وسعت انقلاب اسلامی ایران را می توان امروز با بیداری اسلامی عجین کرد.
 
وی با تاکید بر لزوم ورود به فضای مجازی و ارائه الگوی صحیح از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران به دنیا ادامه داد: ابرقدرتهای جهان از سرایت مبانی انقلاب ما به درون کشورهای خود در وحشت هستند و نمونه این امر در بحران اخیر آمریکا و جنبش وال استریت قابل مشاهده است.
 
میرشکار با اشاره به فرمان تاریخی امام(ره) در تشکیل بسیج گفت: بسیج تنها بعد نظامی نداشت که با پایان جنگ به کار خود خاتمه دهد و امام در پیامی با ابراز رضایت از عملکرد بسیج فرمان تشکیل بسیج دانشجویی و بسیج طلاب را صادر کرد تا از این دو سنگر محافظت شود، چراکه امام(ره) جنگ نرم را به خوبی پیش بینی کرده بود.
 
مدیر کل حفظ سابق  آثار و ارزشهای دفاع مقدس مازندران، نداشتن مهندسی فرهنگی و عدم تدوین اقتصاد اسلامی را ضعف  بسیج دانشجویی و طلاب دانست.

وی بیان کرد: امروز باید استعدادیابی شود و براساس آن در خاکریزهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی کار شود زیرا تهاجم فرهنگی چهره خود را تغییر داده است و در لباس دیگری فعالیت می کند.

کد مطلب 1469556

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