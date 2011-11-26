تفکر بسیجی الگوی کشورهای اسلام خواه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان میرشکار پیش از ظهر شنبه در یادواره شهدای بسیجی بابلسر گفت: وسعت انقلاب اسلامی ایران را می توان امروز با بیداری اسلامی عجین کرد.



وی با تاکید بر لزوم ورود به فضای مجازی و ارائه الگوی صحیح از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران به دنیا ادامه داد: ابرقدرتهای جهان از سرایت مبانی انقلاب ما به درون کشورهای خود در وحشت هستند و نمونه این امر در بحران اخیر آمریکا و جنبش وال استریت قابل مشاهده است.



میرشکار با اشاره به فرمان تاریخی امام(ره) در تشکیل بسیج گفت: بسیج تنها بعد نظامی نداشت که با پایان جنگ به کار خود خاتمه دهد و امام در پیامی با ابراز رضایت از عملکرد بسیج فرمان تشکیل بسیج دانشجویی و بسیج طلاب را صادر کرد تا از این دو سنگر محافظت شود، چراکه امام(ره) جنگ نرم را به خوبی پیش بینی کرده بود.



مدیر کل حفظ سابق آثار و ارزشهای دفاع مقدس مازندران، نداشتن مهندسی فرهنگی و عدم تدوین اقتصاد اسلامی را ضعف بسیج دانشجویی و طلاب دانست.

وی بیان کرد: امروز باید استعدادیابی شود و براساس آن در خاکریزهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی کار شود زیرا تهاجم فرهنگی چهره خود را تغییر داده است و در لباس دیگری فعالیت می کند.