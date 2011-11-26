برگزاری سومین دوره مسابقه عکس محرم در هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ممی‌زاده ایجاد زمینه مناسب برای ارائه برنامه های فاخر و در شان ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) را از وظایف نهادهای فرهنگی عنوان کرد و اظهار داشت: آیین های عزاداری و سوگواری حضرت سیدالشهداء (ع) باید بدور از بدعتها و خرافات و مبتنی بر ارزشهای ناب اسلامی برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری سومین دوره مسابقه عکس محرم گفت: این مسابقه بستر مناسبی را برای تبیین بصری فرهنگ عاشورایی و خلق آثاری ماندگار با موضوع محرم و آئین های عزاداری در مناطق مختلف فراهم می آورد.

ممی زاده آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه را بیست و ششم آذرماه جاری عنوان کرد و گفت: علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب یک لوح فشرده به دبیرخانه مسابقه واقع در شهرستان هشترود، خیابان شهید رجایی،‌ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان ارسال کنند.

ممی زاده افزود: اسامی نفرات برتر مسابقه پس از داوری از طریق سایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هشترود و همچنین پورتال خبری اداره کل ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی اعلام می‌شود.