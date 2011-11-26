بسیج ادامه رسالت غدیر در تبعیت از ولایت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی توکلی در مراسم دعای سمات والدین شهدای قم که در گلزار سوم خرداد برگزار شد، با اشاره به اینکه ادامه دادن راه و آرمان شهدا در پرتو فرهنگ بسیج میسر خواهد بود، گفت: بسیج یک فرهنگ است، فرهنگ شور و شعور، شجاعت، ایثار و شهادت، تکلیف گرایی، بصیرت و عصاره غنی فرهنگ اسلام ناب محمدی(ص) است.



وی بسیج را ادامه رسالت غدیر در تبعیت از مولا دانست و افزود: در دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس به فرمان امام ملت ایران ارتش 20میلیونی را تشکیل دادند و با حضور در جبهه های حق علیه باطل به تبعیت از رهبری به دفاع از ارزش‌های اسلامی و احیای اسلام ناب محمدی (ص) برخاستند.



فرمانده انتظامی قم ادامه داد: بسیجیان ذخایر استراتژیک نظام اسلامی هستند، انسانهای مخلصی که آماده جانفشانی در راه آرمانها و ارزشها بوده و برای عظمت اسلام از جان گذشتند.



وی بسیجیان دوران انقلاب و دفاع مقدس را تربیت یافته والدینی متدین و غیور و انقلابی دانست و افزود: شهیدان تربیت یافته مکتب سید الشهدا(ع) بودند مکتبی که از سوی شما والدین شهدا به ایشان منتقل شد و خون‌های پاک آنان این فرهنگ را در رگهای جامعه همچنان جریان داده و تا امروز تقویت شده است.



سردار توکلی افزود: شهادت فرزندان این ملت باعث قطع ارتباط خانواده‌ها با شهدا نشده بلکه این پیوند همچنان ادامه دارد و یاد و خاطره شهدا همچنان در بین خانواده ها و جامعه اسلامی زنده است.



وی اضافه کرد: والدین شهدا و خانواده های آنان در این افتخار پشت سر شهدا قرار دارند، اگر این خانواده ها صبر پیشه نمی‌کردند و تکریم شهادت برایشان این قدر با اهمیت نبود قدر شهادت در جامعه می‌شکست، شهدا گوهر گرانبهایی هستند و خانواده ایشان با ایمان و صبر خویش این گوهرها را در معرض دید همه قرار داده‌اند.



فرمانده انتظامی قم تأکید کرد: از این رو خانواده شهدا بهترین مروجان فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستند، خانواده شهدا از لحاظ تاثیر در جامعه با خود شهدا قابل مقایسه هستند.

