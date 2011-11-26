بزرگترین واحد پرورش ماهیهای زینتی کشور در رباط کریم افتتاح می شود

کمال نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این واحد حدود یک میلیون قطعه ماهی زینتی پرورش و آن را به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه و آسیای میانه صادر می کند.

نصرتی افزود: این کارگاه پرورش ماهیان زینتی سهم بسزایی در اشتغالزایی شهرستان خواهد داشت به طوری که علاوه بر اشتغال تعدادی از نیروهای ماهر و غیر ماهر شهرستان، در این کارگاه ، بچه ماهی ها را جهت پرورش تحویل خانواده های شهرستان می دهند و بعد از رشد مناسب ماهی ها آنها را از خانواده ها خریداری کرده که این امر موجب گسترش اشتغال خانگی خانواده های شهرستان نیز می شود.

وی گفت: در آبان ماه سال جاری تعدادی از کارشناسان سازمان جهانی خواربار (FAO) و همچنین تعدادی از کارشناسان کشورهای همسایه از این واحد بازدید به عمل آوردند که موجب حیرت بازدید کنندگان شد و اظهار داشتند این واحد به مانند اکتشاف برای آنهاست.

نصرتی در پایان عنوان کرد: با تاکید بر اهمیت پرورش ماهیان سردآبی شهرستان رباط کریم و به دلیل موقعیت خاص این شهرستان که در جوار فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) و نزدیکی به کلانشهر تهران و همچنین پروژه ملی انتقال آب میدان محمدیه به دشت رباط کریم قرار گرفته و با اقدامات در حال انجام امیدواریم، این شهرستان در آینده نزدیک تبدیل به قطب آبزی پروری کشور شود و در این راستا نیز بزرگترین پایانه آبزی پروری توسط بخش خصوصی در حال پیگیری و انجام است.

این واحد برای اولین بار قصد تولید و پرورش گیاهان آبزی را در سطح کشور دارد.