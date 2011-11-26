عملیات رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی کردستان آغاز شد

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تولید ماهی در دریاچه های پشت سدها یکی از اقتصادی ترین شیوه های تولید آبزیان است و طرح رهاسازی بچه ماهی در منابع آبی استان کردستان آغاز شده است.

وی بیان کرد: رها سازی بچه ماهی ها در دریاچه های پشت سد علاوه بر تصفیه بیولوژیکی آب موجب افزایش شفافیت منابع آبی و از بین رفتن مواد و املاح مازاد شناور بر روی سطح آب می شود.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان افزود: تولید گوشت سفید آبزیان در استان کردستان زمینه افزایش قابل ملاحظه میزان سرانه ماهی در سطح استان را در پی دارد و انتظار می رود که با برنامه ریزی بهتر بتوانیم از این ظرفیت در راستای افزایش تولید در استان کردستان استفاده کنیم.

حسن نژاد با اشاره به اینکه تولید گوشت سفید در استان کردستان زمینه اشتغال مناسب و مستمر را برای افراد بومی منطقه ایجاد می کند، گفت: از لحاظ اقتصادی و جذب گردشگری این امر در توسعه و پیشرفت استان نقش به سزایی دارد.

وی بیان کرد: در این راستا مدیریت امور شیلات آبزیان در سال جاری اقدام به بازسازی ذخائر آبزی منابع آبی استان کردستان دریاچه های طبیعی و نیمه طبیعی را بر اساس مطالعات و از محل اعتبارات طرح توسعه آبزی پروری کرده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان کردستان در پایان عنوان کرد: یک میلیون و 700 هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از خانواده کپور با ترکیب چهار گونه فیتو فاک، بیگ هد، آمور علفخوار و گیپور معمولی متناسب با مساحت و حجم تولیدات اولیه این منابع رها سازی می شود.