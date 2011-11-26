برگزاری 13 مسابقه کتابخوانی در آذر ماه امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم فضیلت پور گفت: در زمینه ترویج فرهنگ کتابخوانی و معرفی منابع فاخر و ارزشمند، این اداره کل اقدام به برگزاری مسابقات کتابخوانی فرهنگی مکتوب و آنلاین ( اینترنتی) برای عموم مخاطبین، دانشجویان، طلاب، مادران و زنان خانه دار کرده است.

وی افزود: این مسابقات با در نظر داشتن مناسبتهایی چون روز وحدت حوزه و دانشگاه و محرم الحرام ویژه عموم مخاطبان، کتابداران، دانشجویان، طلاب و مادران و زنان خانه دار برگزارخواهد شد. یک مسابقه مکتوب کتابخوانی نیز ویژه مادران و زنان خانه دار و یک مسابقه چکیده نویسی ویژه کارشناسان امور فرهنگی و کتابداران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان به شرکت در مسابقات آنلاین می توانند با مراجعه به وب سایت www. booki.ir در این مسابقات شرکت کنند.



مدیرکل کتابخانه های عمومی در ادامه افزود: منابع مسابقات آنلاین و مکتوب عبارتند از عموم مخاطبین و زنان خانه دار (آنلاین) شامل قرآن کریم، نهج البلاغه، کربلا مبارزه با پوچی ها، طاهرزاده لب المیزان؛ محمد پیامبری برای همیشه، حسن رحیم پور ازغدی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی یا طرحی برای فردا ؛ نگاهی گذرا بر بسیج و بسیجی، آیت الله مصباح، پژوهشکده امام خمینی، عاشورا مظلومیتی مضاعف، محمد رضا حکیمی، دلیل ما. طلاب و دانشجویان (آنلاین) شامل شاخصهای توسعه اقتصادی از دیدگاه اسلام، محمدجمال خلیلیان، موسسه امام خمینی(ره)، دانشجو و نوآوری از دیدگاه مقام معظم رهبری، دفتر نشر معارف؛ یک عاشقانه آرام، نادر ابراهیمی، نشر روزبهان. کتابداران و کارشناسان فرهنگی (آنلاین ـ چکیده نویسی) شامل بهاییت در ایران، سید سعید زاهدی زاهدانی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مردگان باغ سبز، محمدرضا بایرامی، سوره مهر. مادران و زنان خانه‌دار شامل تعلیم و تربیت در نهج البلاغه، عبدالمجید زهادت، بوستان کتاب قم ؛ من او، رضا امیرخانی، سوره مهر.



فضیلت پور گفت: زمان برگزاری مسابقات آنلاین از اول آذر تا 30 آذر ماه و از طریق سایت فضیلت پور گفت: زمان برگزاری مسابقات آنلاین از اول آذر تا 30 آذر ماه و از طریق سایت www.booki.ir است و مهلت ارسال آثار مکتوب تا تاریخ 25 آذر ماه امسال است. فرمهای مسابقات مکتوب به صورت فرم پست جواب قبول طراحی شده اند و هزینه های پستی فرمها توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور پرداخت شده است. کافی است شرکت کنندگان فرمها را از کتابخانه های عمومی سراسر استان دریافت کرده و به همراه پاسخ مسابقه ارسال کنند.



وی افزود: به برندگان مسابقات آنلاین و مکتوب مبلغ 700 هزار ریال کارت هدیه اهدا خواهد شد.