توقف تیم سرداران آذربایجان غربی در برابر صنایع شاهرود/ ارومیه میزبان آلیش گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال سرداران آذربایجان غربی در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه پذیرای تیم صنایع شاهرود بود که در این بازی تیم میهمان موفق شده با نتیجه 79 بر 66 بر میزبان خود غلبه کرد.

در این دیدار اصغر قاسیمان به همراه مهدی کلانتریان و سعید پرتوی قضاوت کردند و تیم سرداران با قبول این شکست خانگی شمار شکستهای خود را به پنج رساند و تنها با یک پیروزی و کسب شش امتیاز در رده دهم جدول رده بندی باقی ماند.

تیم سرداران آذربایجان غربی هفته گذشته در یک بازی تنگاتنگ و حساس نیز تنها با اختلاف چهارامتیاز، با نتیجه 89 بر 85 در زمین حریف از تیم تکماش قزوین شکست خورده بود و در حال حاضر تیم های کاله مازندران و هیئت کردستان در صدر جدول رده بندی قرار دارند.

امسال رقابتهای لیگ دسته یک بسکتبال کشور با حضور 22 تیم در دو گروه برگزار شده که تیم سرداران آذربایجان غربی در گروه "دو" با تیمهای چلسی کاشان، کاله مازندران، هیئت البرز، مانیزان کرمانشاه، هیئت کردستان، قصر بازی گیلان، داماش لنگرود، تکماش قزوین، آلیش گنبد، آرارات تهران و صنایع شاهرود همگروه است.

تیم بسکتبال سرداران آذربایجان غربی جمعه این هفته یازدهم آذر ماه جاری میزبان تیم آلیش گنبد خواهد بود.

