119 حلقه چاه نفت و گاز در چرخه تولید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از این تعداد چاه 48 حلقه توسعه ای، هشت حلقه توصیفی، دو حلقه اکتشافی و 61 حلقه تعمیری بوده است.

77 حلقه از مجموع چاه ها در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 16 حلقه در گستره فعالیت شرکت نفت مناطق مرکزی، 13 حلقه در مناطق عملیاتی شرکت نفت فلات قاره، یک حلقه برای مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و 12 حلقه از جمله یک حلقه اکتشافی در قالب پروژه ای بوده است.



در هشت ماه سال جاری حفاری و تکمیل 25 حلقه چاه به مدت 252 روز زودتر از برنامه به اتمام رسید که از که نظر اقتصادی برای صنعت نفت کشور بسیار بااهمیت است.



متراژ حفاری در این دوره 304 هزار و92 متر است و این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 13 هزار و 479 متر افزایش نشان می دهد. در مدت پیش گفته 31 هزار و52 متر حفاری جهت دار برروی 45 حفره با موفقیت انجام شد.



ارائه چهار هزار و 875 مورد خدمات فنی و 712 مورد عملیات ویژه از فعالیتهای بخشهای تحت مدیریت خدمات فنی است که در این مدت محقق شد و این ارقام به ترتیب 276 و 95 مورد نسبت به سال گذشته فزونی دارد.



شرکت ملی حفاری ایران یکی از شرکتهای بالادستی زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران است که در حوزه ستادی آن در اهواز استقرار دارد و بیش از 90 درصد عملیات حفاری و خدمات فنی و تخصصی این صنعت را در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز کشور را عهده دار است.