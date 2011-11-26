مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان انقلاب تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصری، مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری و از داوران جشنواره داستان انقلاب با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره داستان انقلاب گفت: مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا یکم آذر ماه بود که بر اساس تصمیم برگزارکنندگان تا 15 آذر تمدید شد؛ چرا که از سوی بسیاری از نویسندگان تهرانی و شهرستانی، درخواستهایی مبنی بر تمدید مهلت ارسال آثار داشتهایم.
او ادامه داد: هرچه به پایان مهلت ارسال آثار نزدیک میشویم، آثار بیشتری به دستمان میرسد و تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حدود نیمی از آثار در روزهای پایانی ارسال میشود.
این نویسنده با بیان اینکه آثار ارسالی به جشنواره داستان انقلاب به محض وصول، کارشناسی میشوند، افزود: در این مرحله یا اثر از سطح نازلی برخوردار است و با معیارهای داوران فاصله دارد که از دور مسابقه خارج و بایگانی میشود یا اگر اثر مورد قبولی بود در مرحله بعد مجددا کارشناسی و بررسی میشود.
ناصری گفت: در مرحله سوم آثاری که انتخاب شدهاند با بحث و گفتگوی حضوری داوران با یکدیگر مورد نقد و بررسی قرار میگیرند و آثار برتر از میان آنها انتخاب میشود.
مدیر کارگاه قصه و رمان حوزه هنری با اشاره به اینکه ممکن است یک یا دو نفر از داوران جشنواره داستان انقلاب از داوران سالهای گذشته باشند، خاطرنشان کرد: داوران این جشنواره متغیرند و به طور کلی از داوران سالهای گذشته استفاده نمیکنیم، اما نمیتوان داوری انتخاب کرد که تمام سلیقهها را راضی کند و به هر حال داوران نیز نویسندهاند و سلایق مخصوص به خود را دارند.
او گفت: جشنواره داستان انقلاب در بخشهای داستان کوتاه و رمان نوجوان و بزرگسال برگزار میشود و همچنین آثار برگزیده در صورت تمایل نویسنده اثر از سوی انتشارات سوره مهر حوزه هنری به چاپ میرسد.
ناصری با تاکید بر اینکه تنها آثاری که تا به حال به چاپ نرسیدهاند، میتوانند در جشنواره شرکت کنند، گفت: درست است که موضوع جشنواره انقلاب اسلامی است، اما ما موضوع انقلاب را محدود نمیکنیم و لزومی ندارد که نویسنده دقیقا نقطه آغاز انقلاب تا سال 57 و پیروزی انقلاب را شرح بدهد، بلکه باید بن مایه و موضوع اثر انقلاب اسلامی باشد و در خلال آن نویسنده داستان خود را روایت کند.
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