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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۴

زارع:

تفکر بسیج الگوی جهانیان است/ در مقابل انحرافات می ایستیم

تفکر بسیج الگوی جهانیان است/ در مقابل انحرافات می ایستیم

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مسئول کانون بازنشستگان سپاه الغدیر گفت: امروز تفکر بسیجی به الگویی برای جهانیان تبدیل شده و این شجره طیبه با قاطیت در مقابل آسیبها و انحرافات می ایستد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی زارع صبح شنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان ابرکوه در استادیوم شهید پور اکبری اظهار داشت: امروز و به برکت خون شهدا و همت ملت ایران تفکر بسیجی در جهان طنین انداز شده است و به یک الگو تبدیل شده است.

وی با اشاره به قدرت و نفوذی که آمریکا قبل از انقلاب اسلامی در ایران داشت و زبونی آنان بعد از انقلاب اسلامی افزود: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تنها به برکت همین تفکر بسیجی است.

زارع با اشاره به وظیفه بسیج در شرایط کنونی اظهار داشت: امروز بزرگترین وظیفه بسیج حراست از دستاوردهای انقلاب و خط امام راحل است که چیزی جز ولایتمداری، صداقت، اخلاق محوری، دفاع از انقلاب، ساده زیستی و قانون مداری نبود.

وی با اشاره به مطرح شدن برخی مباحث در جامعه که در راستای ضربه زدن به نظام اسلامی بیان می شود، یادآور شد: طرح مسائلی مانند مکتب ایرانی مباحثی کاملا انحرافی است.

زارع افزود: بسیج در راستای اهداف پر عظمت خود با این گونه انحرافات به شدت برخورد خواهد کرد و تنها راه استمرار انقلاب اسلامی مقابله با انحرافات در این مسیر پر فراز و نشیب است.

زارع ادامه داد: اصلی ترین وظیفه بسیج در حال حاضر ایستادن در مقابل انحرافات است و این شجره طیبه که امروزه شاخه های تنومند خود را در اقصی نقاط جهان پراکنده است در مقابل این انحرافات به شدت خواهد ایستاد.

کد مطلب 1469572

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