مهدی فکور در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر 22 دکل حفاری در میادین نفت و گاز مناطق مرکزی ایران به طور همزمان مشغول به فعالیت هستند، گفت: با توجه به سیاست وزارت نفت برای برای توسعه میادین مشترک نفتی، در شرایط فعلی هشت دستگاه دکل حفاری به این مناطق اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با اعلام اینکه به منظور شتاب در طرح توسعه میادین مشترک نفتی در مناطق مرکزی ایران یک سیستم مدیریتی و کارشناسی به طور جداگانه فعالیت می کنند، تصریح کرد: هم اکنون به طور هفتگی آخرین وضعیت توسعه میادین مشترک نفتی کشور بحث و بررسی می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه به زودی با انجام تشریفات قانونی 4 تا 5 دکل جدید حفاری صرفا برای توسعه میادین مشترک نفت در غرب ایران وارد مدار بهره برداری می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر به استثنای 2 میدان، وضعیت توسعه تمامی میادین مشترک نفتی در مناطق مرکزی ایران تعیین تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه به زودی مطالعات تکمیلی بر روی دو میدان مشترک نفتی به طور کامل به پایان می رسد، بیان کرد: پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه سالجاری مطالعات تکمیلی مخزنی بر روی این دو میدان نفتی به پایان برسد.

این مقام مسئول در پاسخ به سوال مهر مبنی بر فعالیت شرکتهای چند ملیتی در عراق برای توسعه میادین مشترک نفتی با ایران، توضیح داد: در حال حاضر هیچگونه نگرانی برای توسعه میادین مشترک نفتی با عراق در مناطق مرکزی ایران وجود ندارد.

فکور با یادآوری اینکه ظرفیت برداشت نفت و گاز از میادین مشترک بر اساس محدوده مخزنی انجام می شود، تاکید کرد: در شرایط فعلی تمامی امکانات برای توسعه میادین مشترک با عراق بسیج شده است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه هیچگونه نگرانی برای توسعه میادین مشترک نفتی با عراق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: ایران در توسعه میادین مشترک نفت با عراق عقب نمانده است.

به گزارش مهر، در حال حاضر ایران و عراق در خط مرزی و مشترک خود دارای هشت میدان نفتی مشترک هستند که ذخایر قابل برداشت این میادین حدود 14 میلیارد بشکه برآورد می شود به طوری‌که 9 درصد از ذخایر نفت خام ایران در مخازن مشترک با عراق قرار گرفته است.



آمارهای غیر رسمی نشان می دهد که تاکنون شرکت ملی نفت ایران بیش از 200 میلیون بشکه نفت از میادین مشترک با عراق در یکصد سال گذشته برداشت کرده است و در حال حاضر هم به طور متوسط روزانه 115 هزار بشکه نفت از این میادین برداشت انجام می شود.



هم اکنون هشت میدان دهلران (ابوغریب شمالی)، نفت شهر (نفت خانه)، پایدارغرب (جبل فوقی)، آذر (بدری)، آزادگان (مجنون)، یادآوران (نهر عمر)، آبان یا دهلران (ابوغریب جنوبی) و اروند (طرف عراقی بی نام) بین ایران و عراق مشترک است.