اعزام هیئت بلندپایه ایرانی به اجلاس آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی کار

به گزارش خبرگزاری مهر، "کومانکو" سفیر ژاپن در تهران با توکل حبیب زاده قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه در امور بین الملل دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شرکت هیئت بلند پایه جمهوری اسلامی ایران در اجلاس آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی کار خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران آماه همکاری با ژاپن است.

حبیب زاده در خصوص برنامه های کشورمان برای توسعه فرصت های شغلی، افزود: سال گذشته 1 میلیون و 200 هزار فرصت شغلی هدف گذاری شده بود که با تلاش همه دستگاه ها 1 میلیون و 650 هزار فرصت شغلی ایجاد شد و امسال نیز برنامه ایجاد 2 میلیون و 500 هزار فرصت شغلی تدوین شده است.

وی همکاری در زمینه توسعه و ارتقا بهره وری بین ایران و ژاپن را یاد آور شد و گفت: با توجه به تجارب خوب ژاپن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده بهره مندی از تجارب ژاپن برای توسعه بهره وری است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه در مورد بکارگیری اتباع ژاپنی در پروژه ها و طرح ها بیان داشت: اگر سرمایه گذاران ژاپنی دارای آورده باشند و از سوی سازمان سرمایه گذاری خارجی موضوع تایید شود مشکلی به وجود نخواهد آمد. اما اگر تخصص مورد نظر در ایران موجود باشد موظف به اجرای قانون هستیم و تنها موضوع به صورت موردی قابل بررسی است.

همچنین در این دیدار، آقای کومانکو سفیر ژاپن در تهران نیز توسعه همکاری ها را مورد تاکید قرار داد، در این ملاقات دو طرف آمادگی خود را برای همکاری در حوزه های تخصصی به ویژه بهره وری و راهنمایی سرمایه گذاران ژاپنی در خصوص مقررات اشتغال اتباع خارجی اعلام کردند.