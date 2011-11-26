گردهمایی بزرگ بسیجیان در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه گردهمایی بزرگ و باشکوه بسیجیان شهر سنندج با حضور مسئولان کشوری و لشکری، مدیران اجرایی استان و اقشار مختلف مردم اعم از پیر و جوان، زن و مرد و دانش آموزان مشتاق برای تجدید میثاق با آرمان های والای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در مسجد قبا سنندج برگزار شد.

واژه مقدس بسیج که اولین بار از پرتو کلام نورانی امام راحل (ره) تجلی یافت به یک معنا همان اندیشه وا عتقادی است که شریف‌ ترین فرزندان امام آن را آگاهانه برگزیدند و معنای واقعی آن را در تمام فکر، خلق و خوی و عمل خود سرلوحه قرار دادند و امروز بسیجان سنندجی با حضور خود در صحنه بار دیگر از این تفکر و آرمان دفاع کردند.

بسیجیان سنندجی و کردستانی با گوش جان سپردن به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران با رایحه های ولایی، صبغه‌ های الهی و جلوه ‌های قرآنی و به معنای دیگر با تفکر بسیجی که همان اندیشه و اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی (ص) است آشنا شدند و ثابت کردند بی ‌اسلام ناب، بسیجی نمی شوند و بی ‌تفکر بسیجی نیز، اسلام، اسلام محمدی نمی شود.

گردهمایی بزرگ بسیجیان با حضور فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، استاندار کردستان، فرماندار، معاونت سیاسی امنیتی استاندار، امام جمعه موقت شهر سنندج و مدیران کل ادارات استان کردستان در سنندج برگزار شد.

در این همایش عظیم که با حضور و استقبال گسترده بسیجان برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن سردادن شعارهایی ضمن تجدید بیعت با آرمان های نظام جمهوری اسلامی سیاست ها و توطئه های دشمنان را محکوم کرده و اعلام کرده که برای دفاع از آرمانهای نظام اسلامی در هر حال آماده جانفشانی و حضور در صحنه هستند.

در ادامه این مراسم علاوه بر برگزاری برنامه های متنوع، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان و همچنین فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) نیز در خصوص جایگاه و نقش بسیج در جامعه کنونی سخنرانی کردند.