معارفه سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سنقر و کلیایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان صبح شنبه با بیان ویژگی های مثبت مدیریتی خزایی، مدیر بازنشسته این شهرستان خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در زمان مدیریت وی را بیان کرد.

امام جمعه سنقر نیز در این مراسم گفت: الحمدالله در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولین با کفایت و صلاحیت کم نیست.

برقراری تاکید کرد: هر مسئولی در راستای کار خیر و رفع مشکل ارباب رجوع تلاش کند، جزء عمل صالح محسوب می شود و خداوند وعده داده است ایشان را جزو صالحین قرار می دهد و صالحین نیز کسانی هستند که دست، چشم و نیت آنها پاک بوده و اعمال آنها بوی ایمان می دهد.

وی در ادامه از زحمات خزایی در طول دوره مدیریتش تشکر کرده و برای قاضی نیز آرزوی موفقیت کرد.

غلامرضا حیدری، فرماندار سنقر نیز ضمن تشکر از زحمات خزایی، افزود: خزایی تعامل خوبی با سایر ادارات شهرستان داشت.

در ادامه خانی گفت: خزایی همواره طرح تکریم ارباب رجوع را به شکل خوبی اجرایی کرد و در امور هم برنامه ریزی خوبی داشتند.

وی در ادامه به معرفی قاضی هرسینی و سوابق تحصیلاتی و خدمتی وی پرداخت.

در پایان توسط امام جمعه، فرماندار و معاونت تولیدات دامی احکام خزایی و قاضی تحویل شد.