مهریه بالا ضامن دوام خانواده نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی حیدری آقایی صبح شنبه در مراسم روز خانواده و تجلیل از بازنشستگان کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان افزود: اگر در جامعه ای خانواده آسیب ببیند، کل جامعه آسیب می بیند.

وی با بیان اینکه خانواده رکن اساسی هر جامعه را تشکیل می دهد ادامه داد: امروز دشمن با جنگ نرم درصدد تخریب و به اضمحلال کشاندن خانواده هاست و در این میان برنامه های ضد فرهنگی ماهواره ها برای بی هویت کردن ملتهای جهان راه اندازی شده اند.

حجت الاسلام حیدری آقایی ادامه داد: برنامه های ماهواره ای آسیب جدی به خانواده وارد کرده اند که از مصادیق بارز آن افزایش آمار طلاق در جامعه است.

وی یادآور شد: نباید به افراد بی تقوا زن داد، چرا که این افراد از عزت نفس بالایی برخوردار نیستند.

وی با بیان اینکه تعیین مهریه امروز به یک معضل اساسی تبدیل شده است، افزود: مهریه بالا موجب نفاق می شود و بهترین زنان کسانی هستند که مهریه شان کم است.

ستاد حوزه و دانشگاه یادآور شد: جهیزیه زوج های جوان باید ساده باشد و این افراد باید حضرت زهرا(س) را الگوی خود در زندگی قرار دهند .

حجت الاسلام حیدری آقایی یادگیری مهارتهای خودآگاهی، تفکر مثبت، مقابله با استرس، ارتباط موثر را لازمه زندگی موفق عنوان کرد.