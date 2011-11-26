دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب در بازی نخست پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور 31 تیم از کشورهای مختلف از صبح امروز شنبه در استانبول ترکیه آغاز شد که دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب در دور اول رقابت‌ها موفق به شکست رقبای خود شدند.

نفتی‌ها حریف الجزایری خود را با نتیجه 3 بر یک شکست دادند. برای تیم مناطق نفت خیز جنوب در این بازی وحید فرخی، مازیار الهامی و حامد امیری نسب به پیروزی دست یافتند و ابراهیم حسن بیگی از حریفش شکست خورد. در این بازی با توجه به برتری 3 بریک تیم مناطق نفت خیز جنوب، مهران بهنام‌فر به میدان نرفت. مناطق نفت خیر جنوب در دومین مبارزه خود به مصاف نماینده‌ای از ترکیه می رود.

تیم دانشگاه آزاد هم در نخستین گام با نتیجه 3 بر یک نماینده سن مارینو را از پیش رو برداشت. در این دیدار دانیال قره ویسی، حسن غفاری و سعید احمدی به برتری دست یافتند، سعید حسنی‌پور در مقابل حریفش به نتیجه تساوی رضایت داد و میلاد یاری نتیجه را واگذار کرد. دانشگاه آزاد در دومین دیدار به مصاف نماینده ترکیه می رود.

این مسابقات در استانبول جریان دارد و دو نماینده دیگر ایران به مصاف حریفان خود می روند.