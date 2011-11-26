به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش اول این اطلاعیه آمده است: به دنبال اعلام اظهارنظرهای ضد و نقیض در خصوص علت کسر سهمیه باشگاه‌های ایران در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و کارشناسان ورزش فوتبال کشور اعلام می شود. بنابر تقسیم بندی و اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جداولی که به پیوست آمده است، دو نوع لیگ در کشورهای عضو AFC وجود دارد.

جدول شماره یک: جدول امتیاز دهی و معرفی معیارها و شاخص‌ها

نوع اول کشورهایی هستند که باشگاه‌هایشان استانداردهای کمی تعریف شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کردند. مانند کشورهای ژاپن، کره جنوبی، قطر، عربستان، امارات، چین، ازبکستان، ایران، استرالیا و تایلند، که معیارهای انتخاب آنها هیچگونه ارتباطی بین سطح کیفی فوتبال کشورها ندارد و دسته دوم کشورهایی مانند کویت، اردن، سوریه، عراق، بحرین، ویتنام، عمان، اندونزی، سنگاپور، هنگ کنگ، لبنان، هند، یمن، مالزی، مالدیو و میانمار هستند که باشگاه‌های آنها معیارهای مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را به لحاظ سخت افزاری کسب نکرده‌اند. این استانداردها و معیارهای مدنظر برای باشگاه‌ها در جدول شماره یک آمده است.

جدول شماره دو: رده‌بندی امتیازها

اما در جدول شماره دو، رده بندی امتیازهای داده شده به باشگاه‌ها که نتیجه انجام بازرسی‌های نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و مدارک آنها توسط سازمان لیگ برتر به AFC اعلام شده، آمده است. از نکات جالب توجه در این جدول، امتیاز تجاری سازی باشگاه‌های لیگ برتر (8/40 از 100) است که 2/59 امتیاز از ایران کاسته شده و این معیار رابطه مستقیم با میزان درآمدزایی باشگاه‌ها داشته و علت کسر این امتیاز بزرگ، عدم توانایی باشگاه‌ها در کسب درآمد و زیان‌ده بودن آنهاست. همچنین ورزشگاه‌ها 50 امتیاز دارد که سهم ایران 3/28 است که نشان از کسر 7/21 امتیاز دارد، ضمن اینکه مسائل داخلی باشگاه‌ها 100 امتیاز دارد که سهم باشگاه‌های ما 40/60 بوده که 6/49 امتیاز را از ما کم کرده است. لذا با درنظر گرفتن تنها 3 عامل فوق که به طور مستقیم با باشگاه‌ها مربوط است، نشان می دهد در مجموع 9/135 امتیاز را از دست داده‌ایم در حالی که برای کسب 4 سهمیه تنها 8/6 امتیاز کافی بود!

جدول شماره سه: رده بندی امتیازها

این جدول نحوه اعطای سهیمه به کشورهای متقاضی در لیگ قهرمانان آسیا را نشان می دهد و اعداد دراین جدول ارتباط با سهمیه‌های اعطایی را به خوبی تبیین می کند. اما نکته مهم اینجاست که امتیاز ایران 2/593 بود که می بایستی سه سهمیه مستقیم و یک سهیمه غیر مستقیم را شامل می شد اما بر خلاف انتظار ایران به این سهمیه دست پیدا نکرد که دلیل آن درجدول شماره 4 به طور کامل اعلام شده است.

جدول شماره چهار: روش‌های تصمیم گیری

این جدول نشان می دهد که در صورت عدم تایید بازرسان AFC در طول مدت بازدید از امکانات باشگاه‌ها، جریمه‌هایی در نظر گرفته شده که کشورهای کره جنوبی، عربستان، چین، ازبکستان، ایران، استرالیا و تایلند کشورهایی بودند که به دلیل عدم تایید بازرسان AFC در طول مدت بازدید از امکانات باشگاه‌ها که در نتیجه برخلاف انتظار- می بایست 5/3 سهمیه می داشتیم- متاسفانه یک سهیمه دیگر هم به همین راحتی و به عنوان جریمه از ما کم شد.

جدول شماره پنج: تخصیص سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا

این جدول، تعداد سهیمه‌های نهایی مستقیم کشورهای متقاضی شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را نشان می دهد که در آن تنها ژاپن و قطر چهار سهیمه مستقیم را کسب کرده اند. از نکات جالب این جدول این است که بر خلاف پیش بینی کارشناسان فوتبال، استرالیا که چند سالی است به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیوسته تنها یک سهمیه را کسب کرده است.

جدول شماره 6: تخصیص سهمیه‌های مستقیم لیگ قهرمانان آسیا - غرب و شرق

در نهایت این جدول کلیه سهمیه‌های مستقیم و عیر مستقیم را مشخص کرده است.

توضیح فدراسیون فوتبال:

دلایل اصلی عدم تخصیص 4 سهمیه به فوتبال ایران مانند 3 دوره گذشته به طور مبسوط در جداول بالا و شرح آنها توضیح داده شده است که از مهمترین مشکلات موجود می توان قوانین ومقررات دولتی، وضعیت ورزشگاه‌ها و تجاری سازی باشگاه‌ها بوده است که قطعا وضع قوانینی همچون ماده "ب" توسط دستگاه قانونگذاری کشور مانع از تزریق منابع مالی به باشگاه‌ها خواهد شد و از طرفی دیگر وضعیت باشگاه‌هاست که بایستی کلیه مسائلی که مربوط به آنهاست را در اسرع وقت رفع کند چرا که تا سال 2013 که باشگاه‌ها بایستی مجوز حرفه‌ای شدن را اخذ کنند، در صورت عدم رفع این مشکلات اجازه حضور در مسابقات لیگ ایران و جام باشگاه‌های آسیا را ندارند.

لذا فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصمم است با ایجاد یک کمیته صدور مجوز حرفه‌ای به باشگاه‌ها، ارزیابی‌های مربوطه را در خصوص معیارها و شاخص‌های مدنظر AFC هم در لیگ برتر و هم در لیگ دسته اول به انجام برساند و در صورت عدم کسب این استانداردها در باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر و بدون توجه به امتیاز کسب شده توسط آنها، این باشگاه‌ها به لیگ دسته اول سقوط کرده و چنانچه تیمی از لیگ دسته اول شرایط احراز شاخص‌های مدنظر را داشته باشد، جایگزین خواهد شد و در نهایت در صورت عدم احراز این معیارها توسط باشگاه‌های لیگ دسته اول، مسابقات لیگ برتر بدون حضور تیم‌های حذف شده برگزار خواهد شد تا باشگاه‌هایی که شرایط لازم را با تلاش و کوشش کسب کرده‌اند بتوانند به راحتی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشند و سهمیه‌ای از آنها کسر نشود.

جداول یادشده در فایل ضمیمه به آدرس http://www.mehrnews.com/mehr_media/jadavel.pdf قابل دسترسی است.