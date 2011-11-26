28 خیابان مشهد بهسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین برلیانی اظهارکرد: ستاد بهساز تاکنون به صورت جهادی با هدف بهبود سیما و منظر شهری به بازسازی بیش از 130 هزار متر مربع از پیاده‌روهای مشهد پرداخته که در عرصه بهسازی معابر درکشور پیشگام شناخته شده است.

وی با اشاره به مناسب سازی محیط های شهری با هدف استفاده مطلوب تمام شهروندان، افزود: در سطح مناطق سیزده گانه مشهد تمام فعالیت‌های ستاد بهساز شهرداری مشهد با توجه به اولویت‌ها و ضرورت‌های جانبازان، معلولان و نابینایان صورت می‌پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه، تمام فعالیت‌های سازمان بهساز با نظارت کارشناس بهزیستی انجام می‌شود، تصریح کرد: همسطح سازی معابر و ایجاد رمپ "پل شیب دار" در جهت آسان سازی حرکتی مستقل و امن برای جانبازان، معلولان و افراد مسن از جمله اقداماتی است که در ستاد بهساز، صورت گرفته است.

وی بیان داشت: 95 هزار و 334 متر طول، لاین بساوایی "جهت تسهیل عبور و مرور نابینایان" مورد طراحی قرار گرفته است که از این مقدار 17 هزار و 990 متر طول تاکنون اجرایی شده است.

وی با تاکید بر وظیفه این سازمان برای مناسب‌سازی محیط‌های شهری با هدف استفاده تمام شهروندان به‌ویژه معلولان افزود: در پروژه‌های جدید بهسازی، نیازهای متفاوت ورودی مساجد در طرح‌ها کاملا بررسی می‌ شود و با در نظر گرفتن همه جوانب به خصوص نیاز معلولان اجرا می‌شود.

قائم مقام ستاد بهساز شهرداری مشهد با بیان اینکه 90 محور از پیاده روهای شهر مشهد در طی فعالیت این ستاد، طراحی شده است، اظهار داشت: با توجه به تغییرات گستره شهر مشهد، نیاز به تعریض پیاده روها در سالهای آتی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، از این رو تسریع در اجرای پروژه‌های آماده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی یکی از مولفه‌های اصلی طرح بهساز را جذب گسترده دانشجویان معماری و شهرسازی، آموزش و بکارگیری آنان در طراحی پروژه‌‎های شهری عنوان کرد و ادامه داد: طرح بهساز از اولین سال فعالیت خود، در اواخر خرداد ماه هر سال با اطلاع رسانی گسترده ای در سطح دانشگاههای سراسر شهر به فراخوان می‌پردازد، که طی آن 138 گروه متقاضی متشکل از متخصصین معماری، شهرسازی و عمران جهت ثبت نام پروژه های طرح بهساز یک و دو اقدام کردند.