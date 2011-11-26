بسیج همواره تابع ولایت است

سرهنگ مهدی اریسی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی‌داشت هفته بسیج، اسلامی بودن بسیج را یکی از افتخارات آن عنوان کرد و افزود: بسیج افتخار می‌کند که به عنوان مجری احکام اسلام سی و دو سال است که به کشور اسلامی ایران خدمت می کند.



وی برنامه های بسیج را بر اساس احکام نورانی اسلام دانست و اظهار داشت: یکی از ویژگی های بارز بسیج مردمی بودن آن است و این نهاد مقدس وابسته به هیچ حزب و گروهی نیست و در رکاب امام عصر(عج) و تابع ولایت فقیه داوطلبانه به جامعه خدمت کرده و آرامش و امنیت را در کشور فراهم می سازد.



فرمانده مقاومت بسیج ناحیه امام حسین(ع) با بیان اینکه بسیج در همه جای کشور حضور دارد، عنوان کرد: تفکر بسیجی به تمام کشورهای مسلمان صادر شده است و هر کسی که دل در گرو ولایت داشته و سرنوشت کشورش برایش مهم است بسیجی است.



اریسی با تاکید بر اینکه بسیج مختص قشر خاصی نیست افزود: بسیج یک نهضت فراگیر است که از همه اقوام کشور در بسیج حضور دارند و بسیج جنسیت، سن و سال و مرز جغرافیایی نمی‌شناسد .



وی مهمترین دستاورد بسیج را به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: تنها کشوری که ندای اسلامی را در جهان سر می‌دهد جمهوری اسلامی ایران است و حمایت‌های بسیج از این انقلاب مقدس منجر به پیروزی کشورمان در هشت سال جنگ تحمیلی شد.



فرمانده مقاومت بسیج ناحیه امام حسین(ع) اظهار داشت: بسیج در زمینه ها از جمله جهاد سازندگی، محرومیت زدایی، بهداشت و درمان دولت را حمایت می‌کند و با توجه به اینکه بیش از 70 فرستنده تلویزیونی و رادیویی در حال توطئه و جنگ نرم علیه کشور اسلامی ما هستند، کمک به امنیت پایدار و بازدارندگی و خنثی سازی توطئه های دشمنان از دیگر دستاوردهای بسیج است.



اریسی در پایان افزود: دشمن بعد از جنگ اقتصادی، سیاسی و نظامی امروزه متوسل به جنگ فرهنگی شده است که بسیج برای مبارزه با این توطئه فرهنگی طرح صالحین را اجرا می کند که نتیجه آن کارسازی برای اجرای برنامه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان است.