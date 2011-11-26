تولید پسماند بیمارستانی در قم بیش از متوسط کشوری است

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان قم اظهار داشت: بیمارستانها از بزرگترین مراکز تولید پسماندهای پزشکی به حساب می‌روند که بر اساس بیماری زایی به روش‌های خاصی دفع و مدیریت می شوند.



وی با بیان اینکه بین 75 تا 90 درصد از پسماندهای بیمارستانی همانند پسماندهای خانگی بی‌خطر هستند افزود: 10 تا 25 درصد از پسماندهای بیمارستانی اگر به درستی مدیریت نشوند خطرناک هستند.



غفوری اضافه کرد: این پسماندها خطر انتشار عفونت و عوامل بیماری زایی را دارند که انتقال بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت از جمله این موارد است.



مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: وزارت بهداشت در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی ضوابطی تدوین کرده که این ضوابط به کلیه بیمارستانها و مراکز پزشکی ارسال شده است.



وی به برخی از پسماندهای بیمارستانی اشاره کرد و اظهار داشت: زائده‌های عفونی، پاتولوژی، وسایل برنده و تیز، زواید سنگین و رادیواکتیو از جمله پسماندهای بیمارستانی است.



غفوری با بیان اینکه میزان تولید پسماندهای بیمارستانی در استان قم بالاتر از متوسط کشور است افزود: بدلیل مراجعه و پذیرش زیاد بیماران به بیمارستان‌های استان و بالا بودن حجم پسماندهای بیمارستانی، برای مدیریت پسماند در هر بیمارستان کارشناس حضور دارد.



مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: روزانه سه هزار و 500 کیلوگرم پسماند بیمارستانی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم و همچنین بیمارستان‌های ولیعصر(عج) و گلپایگانی تولید و جمع آوری می‌شود.

