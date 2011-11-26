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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۶

غفوری به مهر خبر داد:

تولید پسماند بیمارستانی در قم بیش از متوسط کشوری است

تولید پسماند بیمارستانی در قم بیش از متوسط کشوری است

قم - خبرگزاری مهر: مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به تولید روزانه سه هزار و 500 کیلوگرم پسماند بیمارستانی در قم این حجم را بیش از متوسط کشوری دانست.

یدالله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه مدیریت پسماندهای بیمارستانی در استان قم اظهار داشت: بیمارستانها از بزرگترین مراکز تولید پسماندهای پزشکی به حساب می‌روند که بر اساس بیماری زایی به روش‌های خاصی دفع و مدیریت می شوند.

وی با بیان اینکه بین 75 تا 90 درصد از پسماندهای بیمارستانی همانند پسماندهای خانگی بی‌خطر هستند افزود: 10 تا 25 درصد از پسماندهای بیمارستانی اگر به درستی مدیریت نشوند خطرناک هستند.

غفوری اضافه کرد: این پسماندها خطر انتشار عفونت و عوامل بیماری زایی را دارند که انتقال بیماری‌هایی نظیر ایدز و هپاتیت از جمله این موارد است.

مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: وزارت بهداشت در خصوص مدیریت پسماندهای بیمارستانی ضوابطی تدوین کرده که این ضوابط به کلیه بیمارستانها و مراکز پزشکی ارسال شده است.

وی به برخی از پسماندهای بیمارستانی اشاره کرد و اظهار داشت: زائده‌های عفونی، پاتولوژی، وسایل برنده و تیز، زواید سنگین و رادیواکتیو از جمله پسماندهای بیمارستانی است.

غفوری با بیان اینکه میزان تولید پسماندهای بیمارستانی در استان قم بالاتر از متوسط کشور است افزود: بدلیل مراجعه و پذیرش  زیاد بیماران به بیمارستان‌های استان و بالا بودن حجم پسماندهای بیمارستانی، برای مدیریت پسماند در هر بیمارستان کارشناس حضور دارد.

مدیر گروه بهداشت محیط حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی قم عنوان کرد: روزانه سه هزار و 500 کیلوگرم پسماند بیمارستانی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی قم و همچنین بیمارستان‌های ولیعصر(عج) و گلپایگانی تولید و جمع آوری می‌شود.
 

کد مطلب 1469587

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