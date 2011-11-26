لزوم بسترسازی برای ورود انار فارس به بازار بورس داخل و خارج از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مظفرقنبری در نخستین جلسه هماهنگی برگزاریهمایش ملی تولید محصول سالم و ارگانیک و جشنواره انار در شرایط خشکسالی بیان داشت: فارس به لحاظ پرورش و تولید انار جزو استانهای برتر کشور به حساب می آیدکه با توجهبه شرایط آب و هوایی بیشتر شهرستانهای فارس برای تولید این محصول مستعد هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 25 درصد از سطح زیر کشت باغات استان به انار اختصاص دارد و این استان توانسته 40 درصد انار کشور را تامین کند که دستیابی به این رقم نشانگر جایگاه ویژه فارس در تولید این محصول مفید است.

وی با بیان اینکه انار تولیدی استان قابلیت رقابت در بازارهای خارجی را نیز دارد، افزود: ضروری است تا با یک برنامه ریزی دقیق، بستر مناسب برای ورود این محصول به بازار بورس داخل و خارج از کشور فراهم شود.

قائم مقام سازمان جهادکشاورزی فارس، سرمایه گذاری در باغات انار را ازجمله راه های توسعه صادرات غیر نفتی استان عنوان کرد و اظهار داشت: با چنین سرمایه گذاری زمینه ایجاد اشتغال پایدار نیز به وجود خواهد آمد.

قنبری بر وجود و توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی انار نیز تاکید کرد و گفت: از انار در تهیه انواع فرآورده ها ی غذایی و صنعتی از جمله مربا، شربت، رب، آب میوه می توان بهره گرفت و بالطبع وجود صنایع بسته بندی و تبدیلی در بهره مندی هرچه بیشتر و عرضه توام با جذابیت این محصول می تواند تاثیر زیادی داشته باشند.

قنبری "برندسازی" محصول انار تولیدی استان فارس به ویژه انار ارگانیک نی ریز را ازجمله راهکارهای مفید بازاریابی مؤثر و جذب بازارهای خارجی این محصول عنوان کرد و افزود: با تعیین "برند" ویژه می توان انار ارگانیک را به سایر نقاط جهان معرفی و ضمن ایجاد بازار پررونق تر، از سوء استفاده های احتمالی از انار تولیدی فارس توسط سایر مراکز تولیدی در استانهای دیگر جلوگیری به عمل آورد.

فرماندار نی ریز در بخش دیگری از جلسه بر ارتقای تکنولوژی مناسب در چرخه تولید محصولات کشاورزی و اعمال حمایتهای لازم برای توسعه مکانیزاسیون در تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد و بیان داشت: باغهای انار نی ریز از جمله ظرفیتهای ممتاز و قابل توجه بخش کشاورزی است که با ورود پیدا کردن بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این بخش می توان زمینه توسعه بیشتر این شهرستان را فراهم آورد.

حسینی تصریح کرد: برگزاری چنین همایشهایی بی شک می تواند در معرفی توانمندیهای شهرستان و نیز رفع کاستی و در نتیجه خدمت رسانی بهتر به بهره برداران مفید باشد.

مدیر جهادکشاورزی نی ریز هم در ادامه جلسه با بیان اینکه در حال حاضر شهرستان نی ریز به عنوان یکی از مراکز مهم تولید محصولات سالم و ارکانیک استان به شمار می رود، گفت: انار تولیدی منطقه نی ریز سالم و ارگانیک بوده و در آن از هیچگونه سم یا کودی استفاده نمی شود که این ویژگی سبب افزایش جذابیت این محصول در بازارهای خارجی شده است.

امیدی بیان کرد: برگزاری همایش ملی تولید محصول سالم و ارگانیک و جشنواره انار در شرایط خشکی و خشکسالی که قرار است در سال آینده در نی ریز برگزار شود می تواند به معرفی بیشتر و بهتر این محصول کمک کند.