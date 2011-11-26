به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت فدراسیون فوتبال، با توجه به سهمیه‌های اعلامی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشورهای مختلف در منطقه غرب آسیا پنج تیم در مرحله پلی‌آف حضور پیدا کرده‌اند. نمایندگان کشورهای امارات، عربستان، ازبکستان و ایران در این مرحله باید با هم رقابت کنند که بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران دو تیم استقلال و ذوب آهن در مرحله پلی‌آف شرکت می‌کنند.

سیستم برگزاری مسابقات به این صورت است که پس از قرعه‌کشی دو تیم با هم بازی می‌کنند و تیم بازنده از دور مسابقات کنار می‌رود تا تعداد تیم‌ها به چهار برسد. چهار تیم باقی‌مانده نیز پس از قرعه‌کشی دو به دو با هم بازی می‌کنند. دو تیم برنده به لیگ قهرمانان آسیا صعود و تیم‌های بازنده به AFC کاپ راه پیدا می‌کنند.

- مرحله پلی‌آف در دو بخش غرب و شرق آسیا به صورت جداگانه و با این شرایط برگزار خواهد شد:

پلی‌آف در دو مرحله به صورت تک بازی برگزار می شود (مرحله اول روز 22 بهمن 1390 و مرحله دوم روز 29 بهمن) تیم بازنده در مرحله اول از دور مسابقات حذف می شود و حتی به AFC کاپ هم راه نخواهد یافت. ضمن اینکه دو تیم بازنده مرحله دوم پلی‌آف به AFC کاپ راه می یابند و دو تیم برنده راهی مرحله گروهی لیگ قهرمانان می شوند.

قرعه کشی برای پنج تیم حاضر در مسابقات پلی آف بصورت آزاد است و ملاحظاتی مثل از یک کشور بودن تیمها در نظر گرفته نخواهد شد. الاتفاق عربستان، الشباب امارات، نفتچی ازبکستان و استقلال و ذوب آهن تیم‌های حاضر در پلی‌آف غرب آسیا هستند.

به نظر می رسد با شرایطی که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نظر گرفته است، نامناسب‌ترین قرعه این خواهد بود که استقلال و ذوب آهن به عنوان دو تیم برگزار کننده مرحله اول پلی‌آف انتخاب شوند که در این صورت یکی از این تیم‌ها در همان تک بازی از مسابقات آسیایی این فصل کنار خواهد رفت. البته این امیدواری وجود دارد که این دو تیم در مرحله اول بازی نداشته باشند و از مرحله دوم وارد پلی آف شوند که حداقل تیم بازنده بتواند در AFC کاپ شرکت کند.