محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب دو فوریت طرح کاهش رابطه با انگلستان در مجلس گفت: رفتارهای خصمانه دولت انگلیس از گذشته های دور و اقدام اخیر این کشور در تشدید تحریم ها اقتضا می کرد که مجلس عکس العمل مناسبی این رفتارها داشته باشد که این امر با رای بالای نمایندگان هم مواجه شد.

وی افزود: با توجه به اینکه طرح کاهش رابطه با انگلیس نباید در فرآیند طولانی بررسی می شد دو فوریت آن با اکثریت قاطع توسط نمایندگان تصویب شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه تحریم اخیر بانک مرکزی حرکتی خصمانه است، گفت: اقدام مجلس در تدوین طرح کاهش رابطه با انگلیس اقدام رسمی در مقابل دولتی بود که در گذشته هم رفتار خوبی در مقابل ملت ما نداشته است.

فرهنگی با اشاره به اینکه انگلیس به فکر تغییر رویه و تصحیح روشهای خود نیست، اظهار داشت: استمرار رفتار خصمانه انگلیس با ایران منجر به قطع روابط خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح دو فوریتی کاهش رابطه با انگلیس در جلسه علنی هفته گذشته مجلس با رای قاطع نمایندگان تصویب شد.



در مقدمه این طرح که به امضای 20 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است: دولت انگلیس با تصمیم خصمانه اخیر خود یک بار دیگر سیاست کینه توزانه خود را در قبال ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران نشان داد. جدای از کارنامه سیاه دولت انگلیس در قبال ملت ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی که مملو از خیانت و جنایت است عملکرد این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه همان سیاست است که نمونه آن حمایت همه جانبه از گروهک های تروریستی است. داشتن روابط عادی با این کشور به هیچ وجه قابل قبول منطق بر منافع جمهوری اسلامی ایران نیست.

طراحان این طرح دو فوریتی تاکید کردند: وزارت خارجه باید هر چه سریعتر روابط سیاسی را به سطح کاردار تنزل داده و روابط اقتصادی و تجاری را به حداقل برسانند.

