کلیه مدارس کشور هوشمندسازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش ظهر شنبه در آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار مسئولان وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی بیان داشت: تا سه سال آینده باید کلیه مدارس کشور هوشمندسازی شوند و اول از همه مدارس ابتدایی هوشمندسازی می شوند.

حاجی بابایی عنوان کرد: 27 میلیون ریال برای هر کلاس درسی که هوشمندسازی شوند، هزینه می شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این طرح هوشمندسازی مدارس از مصوبه های شورای انقلاب فرهنگی است که علاوه بر کاهش ساعات درسی باید از حجم کتب کاسته شده و به محتوای آن بیشتر بها داده شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به لزوم تغییر در ساختار آموزشی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از اول مهر سال آینده، تحصیل در پایه ششم ابتدایی آغاز می شود.

وی همچنین با اشاره به تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه هفته گفت: هدف از تعطیلی پنجشنبه‌ها، تغییر نگاه به معلمان و نزدیک شدن دانش‌ آموزان به والدین خود بوده است.