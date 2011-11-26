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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

وزیر آموزش و پرورش:

کلیه مدارس کشور هوشمندسازی می شوند

کلیه مدارس کشور هوشمندسازی می شوند

ایلام - خبرگزاری مهر: حمیدرضا حاجی بابایی گفت: تا سه سال آینده کلیه مدارس کشور هوشمندسازی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش ظهر شنبه در آموزش و پرورش استان ایلام اظهار داشت: هوشمندسازی مدارس به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار مسئولان وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی بیان داشت: تا سه سال آینده باید کلیه مدارس کشور هوشمندسازی شوند و اول از همه مدارس ابتدایی هوشمندسازی می شوند.

حاجی بابایی عنوان کرد: 27 میلیون ریال برای هر کلاس درسی که هوشمندسازی شوند، هزینه می شود.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: این  طرح هوشمندسازی مدارس از مصوبه های شورای انقلاب فرهنگی است که  علاوه بر کاهش ساعات درسی باید از حجم کتب کاسته شده و به محتوای آن بیشتر بها داده شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به لزوم تغییر در ساختار آموزشی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از اول مهر سال آینده، تحصیل در پایه ششم ابتدایی آغاز می شود.

وی همچنین با اشاره به تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه هفته گفت: هدف از تعطیلی پنجشنبه‌ها، تغییر نگاه به معلمان و نزدیک شدن دانش‌ آموزان به والدین خود بوده است.

کد مطلب 1469592

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