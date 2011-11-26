میکرو تئاتر "ابرصورتی" با اجرای محمد حسن معجونی

به گزارش خبرگزاری مهر، این میکرو تئاتر بر اساس داستان "ابرصورتی" نوشته علیرضا محمودی شکل گرفته است و محمد حسن معجونی آن را اجرا می‌کند. میکروتئاتر جدیدترین پروژه این گروه است که در آن هر یک از اجراها با ساخت ماکت نمایش همراه است و این ماکت بر اساس یکی از سالن‌های حرفه ای موجود در کشور ساخته می‌شود.

اجرای"میکرو تئاتر"در اندازه ماکت با استفاده از ویدیوپروجکشن صورت می‌گیرد و نمایش نامه‌خوانی به عنوان نریشن بر روی تصویر انجام می‌شود.متون این گونه ی نمایشی برگرفته از ادبیات داستانی ایرانی است.

در میکرو تئاتر" ابر صورتی"، مـــهدی کوشــــکی به عنوان درامــــاتورژ حـــضور دارد و رها شـــیرازی در اجرای آن حســــن معجونی را همراهی می‌کند. همچنین ساخت ماکت این میکروتئاتر را آرش مالمیر برعهده داشته است."ابر صورتی" سه شنبه ساعت 17:30 اجرا می‌شود.

- فرهاد مهندس‌پور کارگاه یک روزه "شخصیت و کارگردانی" را برگزار می‌کند. این کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه که کارگاهش را به عنوان یکی از مجمومه کارگاه‌های متمرکز تئاتری موسسه فرهنگی هنری"مکتب تهران"برپا می‌کند، درباره ویژگی این کارگاه‌ها توضیح داد: نخستین و مهمترین ویژگی این کارگاه‌ها این است که کمابیش پاتوقی درست می‌کند تا گروه بزرگی از هنرمندان تئاتر همراه با تعدادی از دانشجویان، علاقمندان و جستجوگران این هنر گفتگویی داشته باشند و این پاتوق باید خیلی پیش از اینها برپا می‌شد.

او آشنایی هنرجویان با دیدگاه‌های متفاوت را دیگر ویژگی این مجموعه کارگاه‌ها برشمرد و ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این کارگاه‌ها با نظرات و دیدگاه‌های گوناگونی روبرو می‌شوند. در این کارگاه‌ها تنها رد و بدل کردن آموزه‌ها مطرح نیست بلکه تنوع آن هم مهم است.

کارگردان نمایش‌هایی مانند "دیر راهبان"و "روز رستاخیز" اضافه کرد: کاری که "مکتب تهران" انجام می‌دهد، اقدامی کوچک ولی در خور توجه از سوی یک مکان خصوصی است که با کمترین مقدورات آغاز شده ولی ستایش‌برانگیز است.

فرهاد مهندس‌پور درباره ویژگی این کارگاه‌ها برای هنرجویانی که تجربه عملی دارند با هنرجویانی که چنین تجربه‌هایی ندارند، متذکر شد: این شکل از کارگاه‌ها برای هر یک از این گروه‌ها فایده‌ ویژه‌ای دارد. کسانی که پیش از این کار عملی انجام داده‌اند با مصادیق سر و کار دارند و به آنها کمک می‌کند تا دیدگاه نظری پیدا کنند. در حالی که علاقمندان مباحث تئوریک بیشتر به وجه تئوریک این کارگاه‌ها توجه می‌کنند.

مهندس‌پور این کارگاه را همراه با هنرمندان دیگری همچون عباس جوانمرد، حمید سمندریان، آتیلا پسیانی و فرهاد آئیش در سالن‌های زیر پوشش بنیاد رودکی برگزار می‌کند.مهلت ثبت نام برای شرکت در مجموعه کارگاه‌های"مکتب تهران" تا 12 آذرماه اعلام شده و ثبت نام از طریق سایت اینترنتی این موسسه به نشانی maktabetehran.com انجام می‌شود. همچنین شماره تلفن 88801538 نیز پاسخگوی پرسش‌های احتمالی متقاضیان است.