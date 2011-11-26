به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام داود رجبی‌نیا با اشاره به برنامه‌های در دست اجرای معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران از تهیه و تدوین طرح‌نامه فهرست منابع مطالعاتی و پژوهشی مدارس علمیه سطح سه (موسسه‌های آموزش عالی حوزوی) به عنوان یکی از این برنامه‌ها یاد کرد و افزود: این طرح بر اساس رشته‌های آموزشی موسسه‌های آموزش عالی حوزوی خواهران اجرا می‌شود.



وی اضافه کرد: در اجرای این طرح، معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران منابع مطالعاتی مورد نیاز هر یک از رشته‌های تخصصی تحصیلی را تعیین می‌کند و به موسسه‌های آموزش عالی حوزوی تعیین می‌کند تا این مراکز نسبت به غنی‌سازی منابع خود اقدام کنند.



مدیر پشتیبانی پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران این طرح را موجب جهت‌دهی به خرید کتب کتابخانه‌ها دانست و اضافه کرد: با تعیین منابع مورد نیاز هر یک از رشته‌های تخصصی، افراد خیر و حمایت‌کننده از حوزه‌های علمیه نیز می‌دانند چه کتبی را در اختیار حوزه‌ها قرار دهند.



حجت‌الاسلام رجبی‌نیا یکی دیگر از اقدامات در دست اجرای معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را برگزاری کارگاه‌های آموزشی کتابخانه‌ای و روش تحقیق از طریق ویدئوکنفرانس دانست و یادآور شد: با انجام این کار از حضور استاد مورد تایید معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران استفاده می‌شود و از اعزام استاد و مشکلات بعدی جلوگیری می‌شود.



وی برنامه‌ریزی برای تهیه نرم‌افزار پژوهش قابل استفاده در تلفن‌های همراه را از دیگر اقدامات این معاونت ذکر کرد و ادامه داد: این نرم‌افزار حاوی فایل‌های متنی و غیرمتنی، متون علمی، قرآنی حدیثی، چکیده برخی کتب و ... خواهد بود.