تشکیل بسیج بزرگترین تحول انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی صفاری صبح شنبه در گردهمایی بزرگ بسیجیان سنندج افزود: ارزش های وجودی بسیج در هشت سال دفاع مقدس بیش از پیش آشکار شد و اگر بسیج نبود در دفاع مقدس نمی توانستیم در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کنیم و با طنین انداز شدن نوای دلنشین بسیج تحول عظیمی در دوران دفاع مقدس ایجاد شد.

وی به شاخصه های بسیج در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بسیجی کسی است که شور و شعور را در هم آمیخته و پیوندی ناگسستنی با مولای خوبان دارد که در قالب زمان محدود نشده و همچنان ادامه دارد و امروز به برکت این تفکر کشور ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) کشور ادامه داد: تا زمانی که کشور محتاج امنیت است حضور بسیج و بسیجی لازم و ضروری است و هیچ کشوری در هیچ زمانی بدون امنیت نمی تواند به حیات خود ادامه دهد.

وی بسیج را یک نیروی مردمی دانست و یادآور شد: این لشکر مخلص خدا به طبقه خاصی تعلق ندارد و بسیجی را می توان در هر قشری از اجتماع جستجو کرده و یافت و به برکت این حضور همه جانبه است که امروز بسیج در میان تمامی اقشار مورد استقبال قرار می گیرد.

سردار صفاری در ادامه سخنان خود بیان کرد: بسیجی با ایمان عمیق توام با عواطفی که از خصوصیات ملت ایران سرچشمه می گیرد رفتار و عملکرد دشمن را رصد کرده است و هر زمان لازم شد وارد میدان شده و با تفکری که از اسلام ناب محمدی (ص) نشات می گیرد به مقابله با خطرات می رود .

وی اظهار داشت: بسیجی نیرویی کارآمد و سرمایه ای گرانبها برای اسلام، انقلاب و کشور است که با وجود آن، کشور از گزند دشمنان مصون مانده و راه های ترقی و پیشرفت با سرعتی بیشتر طی می شود و هر کس که این نیروی عظیم را انکار کند در خرد و یا صداقت او باید شک کرد.

فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) عزت نفس، گمنامی و دوری از شهرت طلبی، مدیریت و تدبیر شایسته، غیرت و جوانمردی، تعهد و وفاداری، صبر و پایداری، ترحم و نوع ‌دوستی حتی با دشمنان، عبادت و استغاثه به درگاه خداوند، تکبر در برابر استکبار و ... را دیگر تفکرات بسیجیان عنوان کرد.

گردهمایی بزرگ بسیجیان با حضور فرمانده دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، فرمانده لشکر بیت المقدس سپاه پاسداران کردستان، استاندار، فرماندار، معاونت سیاسی امنیتی استانداری، امام جمعه موقت شهرستان سنندج و مدیرکل ادارات استان کردستان در سنندج برگزار شد.