خانواده جایگاه رفیعی در نظام توحیدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در مراسم روز خانواده و تجلیل از بازنشستگان اافزود: در سازمان تبلیغات اسلامی چیزی به نام بازنشستگی وجود ندارد و همه افراد تا آخر عمر در خدمت فرهنگ و ارزشهای دینی این مملکت کار می کنند.

وی با بیان اینکه خانواده در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است، ادامه داد: امروزه دشمن برای از بین بردن تحکیم و استحکام خانواده تلاشهای بسیار زیادی می کند.

حجت الاسلام دشتکی در ادامه با اشاره به هفته بسیج یادآور شد: بسیج واژه بسیار مقدسی است و امروز در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بسیج نماینده جبهه حق است.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: بسیح در طول عمر انقلاب اسلامی تمام هجمه های دشمن را به شکست کشانده است و دشمن از هر روزنه ای تلاش می کند به فرهنگ این کشور لطمه وارد کند، ولی تمام این هجمه ها با شکست روبرو شده است و دشمن آخرین راهی را که در پیش گرفته راه فرهنگی است و در این مبارزه هم باید همانند دوران دفاع مقدس و بسیجی وار با دشمن وارد مبارزه شد.

وی تاکید کرد: در همه حوزه ها پختگی لازم است و پختگی در حوزه فرهنگی یک ضرورت است و امروز پختگی در حوزه فرهنگی به منزله آب حیات است و باید از تجربه بازنشستگان در برنامه های فرهنگی و دینی بهره برد.

حجت الاسلام دشتکی گفت : خانواده در نظام توحیدی محور است و این محوریت برای رسیدن انسان به جایگاه والای انسانی و پیمودن پله های سعادت و خوشبختی مادی و معنوی است .

وی با بیان اینکه مدیریت زمان در خانواده باید مورد توجه قرار گیرد افزود: مدیریت زمان در خانواده می تواند در رسیدن اعضا آن به اهداف مهم نقش اساسی بازی کند.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: با استفاده درست از زمان کل جامعه می تواند در رسیدن به اهداف اساسی موفق باشد.