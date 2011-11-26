معوقات 3 میلیارد تومانی چایکاران/ کاهش 50 هزار تنی برداشت چای

رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی چایکاران کشور با اشاره به اینکه بارها وعده پرداخت بدهی چایکاران را داده اند، گفت: عدم پرداخت معوقه از سوی دولت، کشاورزان را دچار مشکل و گرفتاری کرده است.