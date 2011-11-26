معوقات 3 میلیارد تومانی چایکاران/ کاهش 50 هزار تنی برداشت چای

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر درباره عدم پرداخت معوقه چایکاران از سوی دولت گفت: یک سوم معوقه پرداخت شده اما مابقی که در حدود 3 میلیارد تومان است هنوز پرداخت نشده است.
رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی چایکاران کشور ادامه داد: آنچه که مسلم است وضعیت موجود چایکاران را از ادامه فعالیت سیر کرده به گونه ای که دست از کار کشیده اند. گرفتاری که برای کشاورزان ایجاد شده است باعث شده تا اعتبار آنها زیر سئوال برود.
وی افزود: کشاورزان برای پرداخت حقوق کارگران مجبور شدند با فروش اثاثیه یا با استفاده از اندوخته خود بدهی ها را پرداخت کنند. صد بار مسئولان دولتی وعده دادند که بدهی ها پرداخت می شود اما تا الان پولی پرداخت نکرده اند.
هوسمی گفت: این وضعیت باعث شده تا کشاورزان دیگر تمایلی برای رفتن به باغ ها و آماده کردن شرایط برای بهره برداری در فصل بهار نداشته باشند.
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی چایکاران کشور اعلام کرد: در سال 68 برداشت چای حدود 70 هزار تن بود اما امسال 28 هزار تن میزان برداشت چای بوده است.
وی با اشاره به کاهش 50 هزار تنی برداشت چای در کشور در طول 23 سال گذشته، تأکید کرد: اگر وضعیت به همین منوال پیش برود کاهش برداشت چای نیز ادامه دارد. از دست ما کاری ساخته نیست دولت باید هر چه سریعتر تکلیف این بدهی ها را مشخص کند.
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