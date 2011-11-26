ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات در آذربایجان شرقی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همچون دوره های قبلی در این دوره نیز متقاضیان تشرف قبل از ثبت نام در گروه ها، در سامانه پیش ثبت نام عتبات به آدرسhttp://atabat.haj.ir مراجعه و نام نویسی کرده و کد رهگیری دریافت خواهند کرد.

شروع پیش ثبت نام از ساعت هشت صبح امروز تا ساعت 24 روز جمعه 18 آبان خواهد بود.

روز شنبه 19 آبان مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم حذف خواهند شد.

روز یکشنبه 20 آبان قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن فردای آن روز در 21 آبان بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت که متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مذکور از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع گردند.

گفتنی است، افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت نموده وحائز اولویت تشرف اعلام نشده اند این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات ایشان ( براساس گروه بندی مربوطه ) به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروه ها ثبت نام ننموده اند از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهد شد و در صورتیکه این عزیزان مایل به تشرف در این دوره باشند لازم است مجددا نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کنند.

افرادی که مبادرت به ثبت نام گروهی 35 نفره می کنند درصورتیکه تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند وتعداد گروه کمتر از 25 نفر شود گروه مذکور حذف شده و درقرعه کشی بعدی شرکت داده نخواهند شد.