ویروس آنفلوانزا از طریق تلفن و صفحه کلید رایانه هم منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعادت یار در خصوص راههای پیشگیری از آنفلوانزا اظهارداشت: در صورت داشتن علایم شبه آنفلوانزا مثل تب، گلودرد، سرفه و سردرد به پزشک یا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
وی ادامه داد: برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشوید، همچنین از لمس کردن چشم ها، بینی و دهان خود خودداری کنید.
سعادت یار با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزا از افراد دچار بیماری حداقل یک متر فاصله بگیرند، تصریح کرد: اشیایی مانند تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، دستگیره درها هم می توانند انتقال دهنده ویروس آنفلوانزا باشند و بهتر است از تمیز بودن آنها مطمئن شوند.
این کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیردار یادآورشد: به منظور پیشگیری از بیماری آنفلوانزا از اسباب بازیهای قابل شستشو برای کودکان استفاده شود.
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