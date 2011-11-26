ویروس آنفلوانزا از طریق تلفن و صفحه کلید رایانه هم منتقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی سعادت یار در خصوص راههای پیشگیری از آنفلوانزا اظهارداشت: در صورت داشتن علایم شبه آنفلوانزا مثل تب، گلودرد، سرفه و سردرد به پزشک یا نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.

وی ادامه داد: برای پیشگیری از بیماری آنفلوانزا دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشوید، همچنین از لمس کردن چشم ها، بینی و دهان خود خودداری کنید.

سعادت یار با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از ابتلا به بیماری آنفلوانزا از افراد دچار بیماری حداقل یک متر فاصله بگیرند، تصریح کرد: اشیایی مانند تلفن، صفحه کلید کامپیوتر، دستگیره درها هم می توانند انتقال دهنده ویروس آنفلوانزا باشند و بهتر است از تمیز بودن آنها مطمئن شوند.

این کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیردار یادآورشد: به منظور پیشگیری از بیماری آنفلوانزا از اسباب بازیهای قابل شستشو برای کودکان استفاده شود.

سعادت یار با تاکید بر کاهش حضور در مناطق شلوغ گفت: با بازکردن پنجره ها، دربها در فواصل مناسب در روز حداقل هر بار 10 دقیقه به تهویه مناسب محل کار، محل زندگی و کلاس درس کمک کنید.

وی استراحت کردن، نوشیدن مایعات، تغذیه مناسب و استفاده از استامینوفن به عنوان تب بر را بهترین راه درمان بیماری آنفلوانزا عنوان کرد و افزود: برای کاهش تب ناشی از آنفلوانزا فقط از استامینوفن به میزان تجویز شده استفاده کنید.

سعادت یار خاطرنشان کرد: بیماری آنفلوانزا از یک روز قبل از شروع علائم و تا 7 روز بعد از شروع علائم قابل سرایت است.

وی با تاکید بر خودداری از دست دادن، بوسیدن و در آغوش گرفتن افراد بیمار، تصریح کرد: در هنگام عطسه و سرفه، بینی و دهان خود را با دستمال یکبار مصرف بپوشانید و دستمال را به روش مناسب دفع کنید.