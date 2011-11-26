دکورهایی که در جشنواره تئاتر مقاومت آسیب دیدند

ناصح کامگاری در این باره به خبرنگار مهر گفت: ستاد برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت اعلام کرد گروه‌های شرکت کننده در جشنواره و گروه‌هایی که در حال اجرای عمومی هستند برای وضعیت دکور نمایش‌های در حال اجرا به توافق برسند. ما بخشی از دکور خود را جمع کردیم و یک بخش فلزی که توسط زنده‌یاد انصاری ساخته شده بود در صحنه باقی ماند.



وی ادامه داد: با گروه‌هایی که در روزهای اول قرار بود در سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به صحنه بروند در خصوص این سازه فلزی هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم ولی در روز چهارم یک گروه این بخش از دکور نمایش "بهار و آدم‌برفی" را از بین برد.



کارگردان نمایش "بهار و آدم‌برفی" تأکید کرد: ستاد برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت می‌توانست وضعیت حفظ و مراقبت از دکورهای نمایش‌هایی که اجرای عمومی‌شان در ایام جشنواره تعطیل شده بود را پوشش دهد. اما اختیار عمل را به گروه‌ها داد.



کامگاری با اشاره به پنج اجرای باقیمانده از قرارداد اجرای عمومی نمایش "بهار و آدم‌برفی" گفت: به دلیل از بین رفتن سازه فلزی که بخشی از دکور نمایش بود و قابل ساخت نبودن و جایگزینی آن اجراهای نمایش ما متوقف شد و نتوانستیم به اجرای عمومی خود در سالن قشقایی ادامه دهیم.



از سوی دیگر بخشی از دکور نمایش‌هایی که در سالن سایه نیز اجرای عمومی دارند آسیب دیده بود و این امر باعث بروز مشکلاتی برای گروه‌ها به وجود آورد.