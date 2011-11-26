35 آزمایشگاه پایش آن لاین در البرز راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده ظهر شنبه در حاشیه دومین نشست معاونین ادارات کل محیط زیست استانهای کشور در مرکز اصلاح نهال و بذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 17 واحد آلاینده در سال 89 در البرز شناسایی شدند که هشت واحد در هشت ماه اول سال پایش شده است.

.وی ادامه داد: 35 مورد آزمایشگاه پایش آن لاین پساب، فاضلاب و صدا و ... به تدریج در سال جاری راه اندازی می شود.

پسندیده همچنین از ره اندازی سه ایستگاه سنجش الودگی هوای استان با 500 ملیون ریال اعتبار و راه اندازی مرکز پایش الکترونیک با اعتبار 300 میلیون ریال در قالب طرح جامع خبر داد.

این مسئول همچنین از راه اندازی ایستگاه سنجش گرد و غبار با اعتبار 900 میلیاردر سال جاری خبر داد و این مهم را عامل مهمی در کنترل وضعیت آلودگی استان دانست.

وی در خصوص اجرای پروژه جنگلکاری نیز اجرای این طرح را با اعتبار 12200 میلیون ریال امکان پذیر خواند.

پسندیده اجرای طرحهای بیابان زدایی را از دیگر برنامه های محیط زیست البرز برشمرد.

مدیرکل محیط زیست البرز همچنین با اشاره به بررسی وضعیت 40 واحد صنعتی اولویت دار درباره پسابهای صنعتی گفت: به واحدهای فوق برای کنترل پسابهای صنعتی تذکر داده شده است.