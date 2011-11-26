حضور حداکثری در انتخابات اولویت است/برخیها یاس را گسترش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد خاتمی ظهر شنبه در تجمع 30 هزار نفری بسیجیان شیراز، گفت: بسیجیان امروز یاوران اردوگاه امام حسین(ع) درکربلا وعاشقان واقعی خداوند هستند.

وی با بیان اینکه همگان باید بدانند که در ایران اسلامی دو اردوگانه بیشتر وجود ندارد، تاکید کرد: اردوگاه اول اردوگاه سید الشهدا، نظام اسلامی و ولایت است که عموم مردم در هرکجای ایران اسلامی در این اردوگاه حضور دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اردوگاه دیگر اردوگاه یزید است که همان اردوگاهی است که آمریکا، اسرائیل، کشورهای غربی و فتنه گران در آن عضویت دارند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: هیچکس نباید بگوید که من بی طرف هستم و اگر می خواهند بدانند که در اردوگاه یزید هستند یا خیر، باید به حامیان خود دقت کنند و ببینند که چه گروه و یا اشخاصی از آنها حمایت می کند.

وی خطاب به کسانی که مورد توجه غربیان و مخالفان نظام قرار دارند، گفت: چرا برخی از افراد نمی خواهند قبول کنند که در اردوگاه یزید قرار دارند وطرفداری از کسانی می کنند که به اسم دفاع از مظلوم علیه نظام اسلامی توطیه می کنند.

عضو خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برخی از افراد در جامعه یاس و نا امیدی را توسعه می دهند، افزود: در حالیکه امروز نظام اسلامی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و... چشم جهانیان را خیره کرده است برخی از افراد سخنان ناامید کننده را گسترش می دهند.

آیت الله خاتمی یادآور شد: در حال حاضر از لحاظ اقتصادی و نظامی، ایران دارای جایگاه بالایی است و چنانچه دشمنان اسلام بخواهد فکر تجاوز را در سر بپرورانند موشکهای ایرانیان تلاویو را با خاک یکسان خواهد کرد.

حضور حداکثری در انتخابات اولویت است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: در انتخابات آینده مردم ایران با شکوه تر از قبل وارد صحنه انتخابات خواهد شد و آنانی که می گویند وارد عرصه انتخابت نمی شود خودشان ضرر می کند.

عضو خبرگان رهبری یادآور شد: مردم درانتخابات ریاست جمهوری به بریده های خود سیلی زدند و حال چنانچه برخی از افراد نخواهند در این عرصه وارد شوند آسیبی به انتخابات نمی رسد.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات اولویت اول است، گفت: حضور و انجام انتخابات حق طبیعی مردم است و آنچه که در این عرصه با اهمیت است حضور قدرتمند مردم پای صندوقهای رای است.