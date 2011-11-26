هدف مس رفسنجان راهیابی به لیگ برتر است

اکبر زبر دست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی مقابل اتکا گرگان بازی بسیار سختی بود اما با تلاش بازیکنان مس رفسنجان این امر محقق شد و بازیکنان با بازی خوب خود یک پیروزی ارزشمند به دست آوردند.

زبر دست گفت: این برد و این بازی خوب نتیجه تاثیرات مربی گذشته تیم است.

وی تصریح کرد: در نیمه دوم این دیدار تیم مس رفسنجان کاملا بازی را در کنترل خود داشت و امیدوارم که با این پیروزی روند رو به رشد تیم ادامه داشته باشد.

زبردست بیان داشت: با کم شدن حواشی در تیم فوتبال مس رفسنجان این تیم امیدوار است که در بازی های آینده با کسب امتیازات لازم به عنوان یکی دیگر از نمایندگان کرمان به رقابت های لیگ برتر فوتبال راه یابد و این امر یکی از اهداف تیم است.

وی در خصوص قضاوت این دیدار گفت: داور وسط مسابقه در مجموع بسیار خوب کار کرد اما کمک داوران این دیدار بسیار ضعیف کار کردند و از کنار دو گل سالم این تیم به راحتی گذشتند.

تیم فوتبال مس رفسنجان با چهار امتیاز یک رده صعود کرد در رده 12 جدول رده بندی لیگ دسته اول کشور گروه یک ایستاد.

تیم گل گهر سیرجان نیز در گروه دوم این مسابقات در همدان با نتیجه دو بر یک مغلوب این تیم شد و با 12 امتیاز در رده پنجم ایستاد.

